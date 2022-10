En medio de una sesión de la Comisión Tercera del Concejo de Barranquilla y en un hecho sin precedentes, el concejal José Trocha Gómez recibió una llamada de un presunto integrante del 'clan del Golfo', que amenazó de muerte a su familia.



El hecho ocurrió este miércoles y quedó registrado en un video de la transmisión de la sesión. En él, se escucha cuando el cabildante por el partido Cambio Radical intercambia palabras, a través de un teléfono celular, con una persona de acento marcado que le lanza una serie de amenazas.

#ATENCIÓN:🚨



En plena sesión de la Comisión Tercera del @Concejodebaq sujetos que se identificaron como el Clan del Golfo extorsionaron y amenazaron vía telefónica al concejal José Trocha.

Rechazamos estos hechos y exigimos a autoridades y @PoliciaBquilla tomar medidas urgentes. pic.twitter.com/Tyidevgn4d — Andrés Rengifo Lemus (@AndresRengifoL) October 26, 2022

“O paga o se muere su hijo”, se escucha decir al delincuente en la llamada.



En ese momento, Trocha le advierte al hombre que estaba siendo grabado y que toda la sesión del Concejo y todos los medios de comunicación lo iban a saber.



Sin embargo la voz del otro lado de la línea continúa: “que quede bien grabado. Le vamos a matar a todo su núcleo familiar si no nos saca de acá de Galapa. Vamos a empezar con el hijo de él, ¿le quedó claro patrón?”, se escucha en la llamada.



El hombre continuó sin ningún pudor las amenazas. "Cuando aparezca el chulo, ahí si diga: hp el comandante tiene palabra. Relájese que el chulo le aparece. Por parte del ‘clan del Golfo’ espere un muerto patrón, porque lo va a tener”, finaliza.

Extorsionan a su hijo

De acuerdo con el concejal Trocha, su hijo es víctima de extorsión a través de llamadas que le realizan los mismos delincuentes, al parecer del 'clan del Golfo'.



"Mi hijo me contactó insistentemente porque lo habían llamado para exigirle una suma de dinero para no atentar contra su vida. Yo en ese momento le dije que les dijera a esos extorsionistas que me llamaran porque él solo es un estudiante. Estando en la plenaria con el micrófono abierto me llamaron e inmediatamente realicé la denuncia pública”, señaló Trocha Gómez en entrevista con el diario local El Heraldo.



El cabildante aseguró que a su hijo le exigieron dinero para comprar balas y armamento a nombre de integrantes del ‘Clan’. De igual manera le dieron un número de cuenta Bancolombia para que realizara la consignación y un nombre, de quien aparece como titular de la cuenta.



Trocha Gómez le pidió al Inpec y al Ministerio de Justicia que tomen cartas en el asunto. “Es necesario que le pongan el acelerador a los cambios a esta institución para que pueda cumplir con su función misional como debe ser”, indicó.