El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento del Atlántico reportó tres quemados con pólvora durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre.



La secretaria de Salud, Alma Solano Sánchez, lamentó lo ocurrido con estos tres casos en el departamento y reiteró el llamado a no manipular la pólvora en estas celebraciones.

“Seguimos insistiendo con las campañas y mensajes educativos que advierten sobre el peligro de la pólvora. Hoy lamentamos estos tres casos de adultos quemados con pólvora en Soledad, Galapa y Sabanagrande. Pedimos a la comunidad un mayor compromiso para no poner en riesgo su integridad con el uso de pólvora”, dijo la funcionaria.



Los casos registrados corresponden a un adulto de 20 años, en Sabanagrande; uno de 34 años, en Soledad; y otro de 34 años, en Galapa. Todos presentaron quemaduras por manipulación de pólvora.



La Secretaría de Salud insiste en el llamado a los padres de familia para que en la celebración de Navidad no se registren niños quemados y eviten manipular estos elementos pirotécnicos.

Cero quemados en Barranquilla durante velitas

El balance en Barranquilla tras la celebración de la Noche de Velitas es de cero niños quemados por pólvora, según el reporte de la Secretaría Distrital de Salud.



De acuerdo con el registro, no hubo en clínicas, hospitales y toda la red frente a la atención y recepción de pacientes con quemaduras durante la noche del 7 y la mañana del 8 de diciembre.



Sin embargo, según el reporte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital- CRUE- en lo corrido del mes de diciembre, y tras la celebración de la Noche de Velitas, la ciudad registra dos casos relacionados con afectaciones en la salud por el uso de pólvora que corresponden a dos residentes de la ciudad, de 17 y 71 años, con lesiones y/o quemaduras.



"La Administración distrital hace un llamado insistente a toda la comunidad para que, durante las fiestas decembrinas, no compre, venda o manipule pólvora, y mantenga alejados a los niños de estos artefactos pirotécnicos, a fin de evitar quemaduras, amputaciones o intoxicaciones que puedan causar afectaciones graves a su salud", indica la Alcaldía en un comunicado.



Entre tanto, un grupo de técnicos de la Oficina de Salud Pública del Distrito realizan acciones de inspección y control en compañía de la Policía Nacional, Secretaría Distrital de Gobierno y otras entidades, en diferentes sectores, para evitar la venta y uso de la pólvora..



También realizan operativos en la plaza del Pescado, plaza del Plátano, plaza de las Frutas y mercados públicos, en conjunto con la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Policía, la Asociación de Mercados Públicos y Edubar, sensibilizando a los vendedores y comunidad en general a no usar, ni vender pólvora.

Cero fallecidos por accidentes en noche del 7

Tanto en Barranquilla como en los municipios del Atlántico se entregó un balance positivo en materia de movilidad en la Noche de Velitas.



De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Barranquilla, durante la noche del 7 y madrugada del 8 no se reportaron víctimas fatales por accidente de tránsito.



Hasta el momento, el único caso que deja una víctima fatal de 13 años, se registró en el barrio La Victoria, suroriente de la ciudad, en la mañana de este jueves 8.



Mientras que la directora de Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, destacó el buen comportamiento de la ciudadanía. “De acuerdo con el reporte de nuestros agentes de Tránsito, tuvimos un accidente en Baranoa en la mañana de este 8 de diciembre, con dos heridos y cero fallecidos”, dijo Cadavid, quien agregó que este juves continúan con los controles viales en puntos estratégicos de la malla vial del departamento.



Es de anotar, que en la Noche de Velitas fueron impuestos 25 comparendos a conductores por infringir las normas en materia de seguridad vial y fueron inmovilizados ocho vehículos (un carro y siete motocicletas) por no contar con el seguro y la revisión tecnomecánica.