Cerraron Makro por no cumplir con las medidas de bioseguridad

Por no cumplir con lo establecido en la medida del 'pico y cédula' para enfrentar el coronavirus, la Patrulla Covid del Distrito de Barranquilla cerró el supermercado Makro. Los funcionarios de la Secretaría de Salud recorren la ciudad en busca de verificar que los comerciantes con permiso para reabrir sus negocios, cumplan con lo establecido en el Decreto 471 de 2020, expedido por la Alcaldía.



El cierre del establecimiento quedó fijado por tres días.

El llamado nuevamente es para que los ciudadanos cumplan con la medida de 'pico y cédula' y adopten los recomendaciones para mitigar la tasa de contagio

Los centros comerciales Portal del Prado y Villa Country también fueron visitados, pero no registraron alteraciones en el manejo de la bioseguridad.



“No permitiremos que establecimientos de comercio que se reactivaron funcionen si no cumplen con todas las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por la Administración Distrital. Por tanto, seremos estrictos en los controles y los operativos en todos los centros comerciales y establecimientos que reabrieron recientemente o que ya se encontraban operando. El llamado nuevamente es para que los ciudadanos cumplan con la medida de ‘pico y cédula’ y adopten los recomendaciones para mitigar la tasa de contagio”, manifestó el secretario de gobierno, Clemente Fajardo.



Por su parte, Nelson Patrón, jefe de la Oficina de participación ciudadana, sostuvo: “sigue el compromiso articulado de la Alcaldía Distrital y la Policía Metropolitana de Barranquilla en los operativos que se realizan a diario en toda la ciudad. A través de la Patrulla Covid seguimos verificando las distintas actividades que realizan los ciudadanos, por lo que visitamos barrios, parques y establecimientos para constatar el cumplimiento de las medidas”.



Los operativos se mantendrán, de acuerdo a lo anunciado por el Distrito. Esta semana el primer caso de gran escala que sorprendió a parte de la ciudadanía, fue el cierre del centro comercial Viva, por no cumplir con los protocolos de bioseguridad.



