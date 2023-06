La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se reunirá hoy con el Grupo Aeroportuario del Caribe para analizar la situación del aeropuerto de carga de Barranquilla, cerrado desde ayer por daños en la infraestructura que colocan en riesgo la operación de mercancía nacional e internacional y correspondencia que llega a esta capital.



La explicación que hasta el momento ha entregado el concesionario a las compañías que operan aquí, obedece a daños en la estructura del terminal aéreo y el bloque administrativo, que tiene más de 70 años, por lo que decidió colocar unas restricciones en las bodegas de carga.

Esta terminal fue el aeropuerto que tuvo la ciudad hasta que se construyó, al lado, el Ernesto Cortissoz. Desde entonces funciona como aeropuerto de carga.



“La medida se mantendrá vigente hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como entidad concedente de la infraestructura del aeropuerto, incluyendo el mencionado edificio, adopte las medidas y realice las inversiones que considere pertinente para permitir el ingreso seguro a las instalaciones o habilite un lugar para ese efecto”, señala el comunicado enviado por el concesionario.



La situación generó reacciones de los gremios de la producción en la capital del Atlántico. Es el caso del presidente de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, quien reconoció que se trata de una estructura antigua, que no le han hecho los trabajos de mantenimiento, pero que no se encuentra en una condición tan dramática y puede operar bajo ciertas precauciones.



“Es fundamente que la ANI y Aereocivil conversen con el concesionario, no se puede parar un comercio”, dijo Madero.



Trascendió que la ANI no había recibido un informe de los daños que reporta el Grupo Aeroportuario del Caribe reporta en la carta que le envió a los usuarios de la terminal.



En la reunió que las partes tendrán hoy se espera un acuerdo que permita restablecer las operaciones paralizadas desde ayer y que afectan a unos 100 trabajadores que laboran en la terminal de carga.

