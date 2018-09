La visión de vida de ‘Cien’ fotógrafos nacionales

Por donde se le mire, el libro 'Cien' fotógrafos colombianos es un documento histórico que va a engrosar, no solo la memoria fotográfica del país, sino la de su acontecer social.

La iniciativa la venía cuajando el curtido reportero gráfico Rafael Guerrero Maury, comunicador social con especialización en Fotoperiodismo, ganador de nueve premios de fotografía en diferentes convocatorias y quien se desempeñó, además, como subeditor nacional de fotografía de EL TIEMPO, exdocente universitario y exfotorreportero de Reuters.



Guerrero dio detalles acerca del libro, que ya es real, después de tres años de trabajarlo con el grupo que él dirige en una singular escuela con epicentro en Bogotá.



¿Cómo surge este trabajo?

De ver el talento de muchos detrás de lente fotográfico y no contar con más espacios para mostrarlo.



¿Hace cuánto?

Mucho tiempo atrás tenía ese proyecto en mente, pero no lograba aterrizarlo. Sin embargo, hace tres años me propuse en serio a concretarlo y ya se puede ver el resultado concreto.



¿Los primeros pasos, cómo fueron?

Dentro del trabajo que he venido haciendo a través de Fotología, una Escuela de Pensamiento Fotográfico, que surgió hace tres años en Bogotá.



¿Fotología, pensamiento fotográfico..?

Sí. Una manera de promover la educación asertiva, la exhibición de la fotografía y buscando que esta sea un referente ante Latinoamérica.



¿Pero la fotografía debe tener características especiales?

Bueno, con base en el manual que manejamos en Fotología, una buena foto capta un momento único e irrepetible.



¿Y en dónde encaja lo del pensamiento fotográfico?

Cada fotógrafo, a través de su trabajo, representa ideas que quiere transmitir, pero si estas se unen, pueden surgir propuestas globalizadas muy interesantes, lo que podría denominarse grupos de socialización.



¿En resumen, ‘Cien fotógrafos colombiano’ es qué..?

Una muestra del imaginario visual colombiano en la fotografía moderna.



¿Cómo fue el proceso para escoger al grupo privilegiado?

Se abrió una convocatoria y se inscribieron 497 participantes. De ellos salieron los 100 que hacen parte del libro, con 230 fotografías.



¿Técnicamente que sé tuvo en cuenta?

Los procesados digitales fotográficos típicos actuales.



¿Cuáles?

Las desaturaciones, los destellos, las iluminaciones policromáticas, los incrementos de intensidad de color, contrastes fuertes, reflejos, exposiciones múltiples.

¿Otros aspectos?

Fotos muy minimalistas, simples, con gran armonía y estética.



¿En cuanto a las temáticas, qué se destaca?

Hay fotografías que reflejan el erotismo, el morbo, el color, el blanco y negro, proyectos fotográficos personales o comunitarios, el diario vivir, las noticias.



¿Tengo entendido que rechazaron muchas propuestas, cuál fue la causa?

Sí, aquellas que no tenían un elemento diferenciador.



¿El trabajo destaca la trayectoria de algún fotógrafo?

En particular, en esta oportunidad, el trabajo que desempeñó Carlos Rincón González, dedicado al oficio dejando huellas en medios como El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, Diario del Caribe y en varias agencias.



A propósito, usted que fue compañero de trabajo de Rincón, ¿cómo califica su obra?

Su obra es un testimonio de realidad, utopía, color, luz e información.



¿Cómo fue la financiación del libro?

Se logró por la autogestión de los autores. Cada uno aportó 140 mil pesos y tiene derecho a seis libros.



¿Cuánto cuesta cada ejemplar?

No está para la venta. Tampoco se reimprime. Es de colección.



¿Y el que lo quiera obtener o consultar, cómo hace?

Tocaría que contactara a los fotógrafos escogidos. Aunque también hemos destinado 200 ejemplares que están siendo enviados a bibliotecas, casas del libro, medios de comunicación, secretarías de cultura y entidades que guarden memoria sobre el país.

¿Vendrán 100 más?

La meta es hacer un libro cada año, rendirle un homenaje a uno de los seleccionados con base en trayectoria y aporte, y afinar las temáticas.



Volviendo a labor de Fotología, ¿hay antecedentes de proyectos ya cristalizados?

En el 2016, se realizó ‘Orígenes, el blanco y negro’; y en el 2017, el libro ‘Bogotá en color’.



¿Quiénes hacen parte de esta Escuela de Pensamiento Fotográfico?

Somos 20 profesionales, entre maestros de artes plásticas, diseñadores, abogados, ingenieros, administradores.



¿Planes a futuro?

Es seguir con macro emprendimientos hasta ser la memoria impresa más grande de la fotografía moderna.



Pero para ello van necesitar muchos padrinos…

Si somos conscientes. Ya contamos con el auspicio de Emisora Yariguez, Agencia de Medios Magenta, Gri Consulting en Barrancabermeja, Hotel EK y el Grupo Luna en Bogotá.Contacto: En redes sociales como Fotología. Celular: 3218780810. Correo electrónico: mauryfotologia@gmail.com

Álvaro Oviedo C.

Editor regional EL TIEMPO

Barranquilla