Con el propósito de disfrutar de la ciudad con ejercicio y hábitos saludables, la Secretaría de Tránsito retomará el ciclopaseo institucional ‘Biciquilla’ desde este martes 7 de junio a partir de las 6:00 p.m.



El recorrido se iniciará a las 7:00 de la noche desde el Parque Sagrado Corazón, norte de la ciudad, y finalizará en el Parque Cisneros, tendrá una longitud de 9.1 kilómetros y una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.

Esta iniciativa que nació en 2016, tiene como fin impulsar la bicicleta como un medio de transporte alternativo, saludable y amigable con el medio ambiente.



Las personas interesadas en participar sólo deberán llegar, inscribirse en el punto, llevar sus bicicletas y los elementos de seguridad: casco, chaleco reflectivo, luces delanteras y traseras y campana. Recuerden que participar es gratis.





“Invito a los ciclistas a participar y disfrutar de una noche de actividad física, aportando al medio ambiente y recorriendo nuestros parques y sitios emblemáticos”, dijo Ernesto Camargo Vargas, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Este será el recorrido

Se iniciará en la Calle 80B con Carrera 42F, Parque Sagrado Corazón, luego se dirigirán al este sobre la cra 42F hasta la calle 79, llegarán al norte hasta llegar a la cra 44 con calle 79B Parque Eugenio Macías, siguiendo por la cra 44 hasta la calle 61, donde girarán a la derecha para llegar a la cra 41, Parque Boulevard del Recreo, continuando hasta la calle 50, luego giran a la izquierda sobre la calle 50 y para dirigirse hacia Plaza de la Paz.



Continuarán hacia el occidente por la cra 45 hasta la calle 64 en giran hacia norte hasta encontrarse con el Parque de las Américas y luego el Parque de los Fundadores, en donde se recorre el perímetro de este por la Cra 54. Posteriormente busca la calle 64 donde se dirigen al norte hasta llegar a la cra 60, en este punto giran a la izquierda y se dirigen a la calle 66 donde proceden a girar a la derecha hasta llegar a la carrera 65, Parque Cisneros donde se finalizará el recorrido.

Normas para participar en el Bicipaseo

- Los usuarios deberán circular de forma organizada, en lo posible en la fila, tal como lo señala el Código Nacional de Tránsito. Podrán hacer ocupación de los carriles de circulación vehicular en el recorrido autorizado por la autoridad de tránsito.



- Los participantes deberán acatar los pasos peatonales, respetando las prioridades, intersecciones y no deberán obstaculizar, perjudicar o poner en riesgo a los demás.



- Está prohibida la participación de menores de 15 años o menos. Los jóvenes de entre 16 y 18 años, deberán estar acompañados por un adulto responsable mientras participen del bicipaseo.



- No arrojar a las vías basura y mantenerse unido al grupo de ciclistas por seguridad.

BARRANQUILLA