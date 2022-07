El Ideam confirmó este viernes que el potencial ciclón tropical aumentó su categoría y se convirtió en tormenta tropical.



El fenómeno climático sigue desplazándose hacia el oeste del mar Caribe colombiano a una velocidad aproximada de 30 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y una presión mínima central de 1005 hPa.



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, continúa con el monitoreo en coordinación con el NHC (National Hurricane Center, por sus siglas en inglés).



Según los análisis realizados por el Ideam, el centro del sistema se encuentra en el occidente del mar Caribe, con ligeras variaciones en los valores de presión, pero sin cambios significativos, condición que se mantendrá durante las próximas horas.



Lo que generaría afectación sobre sectores de la zona continental y costera de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, así mismo, en el golfo de Urabá, norte de Chocó y Antioquia, áreas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con precipitaciones de variada intensidad en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de vientos y posibilidad de vendavales.

9:15 a. m. Bonnie pasa a tormenta tropical De acuerdo con el Ideam, luego de avanzar la onda tropical por el Caribe colombiano, se acaba de formar la Tormenta Tropical Bonnie, la cual es el segundo ciclón tropical de este 2022. El fenómeno se espera traiga vientos superiores a los 65 kilómetros por hora, por lo cual se mantiene alerta vigente. FACEBOOK

En Atlántico piden no bajar la guardia

Aunque la tormenta tropical Two continúa su recorrido hacia el oeste, las autoridades en el departamento del Atlántico pidieron no bajar la guardia y seguir alerta teniendo en cuenta las acciones preventivas.



La subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres del departamento, Candelaria Hernández, enfatizó que es importante que la comunidad siga adelante con labores preventivas como asegurar techos y ventanas, no arrojar basuras a los arroyos, permanecer en casa mientras sea seguro y asegurar objetos sueltos en el techo de las viviendas, como antenas, entre otros.



“Seguimos muy atentos a los boletines emitidos por el Ideam y en constante comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. Debemos mantenernos en alerta, teniendo en cuenta que las lluvias seguirán en el departamento”, dijo Hernández.

San Andrés se prepara con toque de queda

Tras el informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), en San Andrés, la zona que más amenaza el paso de la tormenta, las autoridades, en cabeza del gobernador (e), Luis Viloria, decretaron un toque de queda que comenzó desde las cero hasta las 18 horas de este viernes primero de julio.



De otro lado, se les recomendó a la ciudadanía asegurar adecuadamente los negocios y las viviendas; además, validar cuál sería el refugio más cercano al que se tendría qué dirigir en caso de una eventualidad.



Cotelco, capítulo San Andrés y Providencia, pidió a sus "afiliados, tener suficiente abastecimiento de alimentos, agua, y combustible, pues la operación hotelera se mantiene con un norte claro de protección a los turistas y por supuesto al equipo humano".



Se estima que la altura del oleaje al paso de este sistema por San Andrés y Providencia pueda alcanzar hasta cinco metros y que los vientos más fuertes en el archipiélago se den entre la noche del jueves y durante todo el viernes y sábado.

Inundaciones en Cesar

El incremento de los niveles de las cuencas hidrográficas del Cesar sigue comportándose con fuerza tras las recientes precipitaciones que azotan a la región.



De acuerdo al reporte entregado por la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático, se han presentado emergencias en los municipios de Curumaní, Tamalameque y Astrea.



El sector más afectado es Guaymaral, corregimiento de Curumaní (centro del Cesar), especialmente las veredas Chinela y Hojancha donde las lluvias torrenciales no dan tregua.



En estas zonas 50 familias campesinas se han visto afectadas por los daños en las viviendas, estragos en el sistema productivo de la región, donde los cultivos tradicionales se inundaron completamente.

Fuertes lluvias en Cartagena

Las precipitaciones pusieron en alerta a los habitantes de varias zonas de la heroica que se encuentran en alto riesgo de inundaciones y deslizamientos.



Entre las zonas de alto riesgo se encuentran los barrios Fredonia, Olaya Herrera, el borde costero de la ciénaga de La Virgen, Puerto Rey, Tierrabaja, La Boquilla, la zona circundante a los cerros de Albornoz y el cerro de La Popa, así como Las Palmeras, Villa Rosita, y puntos álgidos como los canales de El Campestre, Matute, Calicanto, Ricaurte, El Limón, Policarpa y arroyo Matagente en Bayunca.



Sin embargo, y pese al aguacero que cayó durante la tarde en la capital de Bolívar, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) indicó que la alerta de tormenta tropical para la ciudad desapareció.