‘Cuenta con $ 50 millones’, el regalo de Christian Daes a Zambrano

No cesan en Barranquilla y el resto del país los elogios y felicitaciones para el atleta Anthony Zambrano por la medalla de plata conseguida en las finales de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, la mañana de este jueves.



Entre las muchas reacciones de felicitaciones que se encuentran en las redes sociales, se destaca la del empresario barranquillero Christian Daess, el COO de Tecnoglass.(También: Jóvenes del área metropolitana de Barranquilla sí se están vacunando)

“Gracias Zambrano por dejar en alto en nombre de Barranquilla y Colombia”, subraya un mensaje en su cuenta de Twitter Daes.

Gracias @AZambrano400 por dejar en alto en nombre de BARRANQUILLA y COLOMBIA. De parte de la fundacion @TecnoglassSA cuenta con 50 millones para ayudar en la compra de la casa a tu mama. GRACIAS #AvisenleAlRestoQueSiSePuede pic.twitter.com/oupPh0SQmn — Christian Daes (@ChrisDaes) August 5, 2021

Zambrano, oriundo de Maicao (La Guajira), tierra que no olvida, ha hecho su carrera profesional en el Atlántico. Junto a su madre viven en Villa Serena, barrio Costa Hermosa, en Soledad, área metropolitana de Barranquilla.



(Lea: A falta de inversión pública, la Humboldt recibe apoyo de privados)



Ese apartamento le fue regalado por la gobernadora Elsa Noguera como reconocimiento al subcampeonato mundial de atletismo de Zambrano.



(No deje de leer: A falta de inversión pública, la Humboldt recibe apoyo de privados)



Ahora Daes anunció hoy que le regalará 50 millones de pesos, para que le compre una casa a su mamá: “Cuenta con 50 millones para ayudar en la compra de la casa a tu mama”, enfatiza el trino de esta mañana.



A este mensaje se suman voces de felicitaciones de personalidades como la Gobernadora Elsa Noguera, el alcalde Jaime Pumarejo, el ex alcalde Alejandro Char, entre otros.

BARRANQUILLA