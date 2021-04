‘Sube que sube’, nuevo  tema que pega Chelito de Castro

Crear en tiempos de pandemia, más que un reto, significa una manera

de transmitir lo que emana de quien siente y vive como artista cada instante,

sin que importen el frío o el calor, o cualquier otro agente.

Con emociones diáfanas y apasionado por los sonidos que conoce desde su origen, Chelito de Castro le dio forma con su orquesta a la canción ‘Sube que sube’, que tiene como voces principales a George Bojak y Freddy Guzmán, dos nuevos talentos que crecen junto a él.



“Está canción está concebida como una manera de entregar un mensaje de ánimo en un tiempo que no es nada fácil, en el que muchos han sentido falta de esperanza. Es una canción que tiene por objetivo levantar el ánimo de la gente en tiempos difíciles como los que vivimos actualmente con el covid”, explicó Chelito.



“Le dimos forma con un sonido alegre y claramente la defino como un ‘joeson’ adaptado a la modernidad”, agregó.



El tema que ya comenzó a sonar en la radio local y que de igual manera gana espacio a nivel nacional, es lo más reciente del repertorio de Chelito de Castro y su banda.



“Si hablamos de lo musical me atrevo a explicar que la variante con relación al ‘Joeson’ se encuentra en el tumbao del bajo. Así la hicimos más dinámica y le fuimos incluyendo guitarras eléctricas que le aportan un sonido afroantillano. La verdad es que en algún momento busqué pensar cómo le habría gustado a Joe (Arroyo) que sonara el tema y eso me ayudó en el proceso”, expresó.



De Castro, quien además de componer, se desempeñó como arreglista y productor.



Tras la aventura que significa grabar una canción en tiempos de pandemia, Chelito destaca entre risas, que fue determinante la compañía de Javier Weeber, en cuyo estudio se realizó el trabajo musical.



Posteriormente, la masterización se realizó en Miami, en Fuller Sound, estudio que suele acoger las piezas musicales de Silvestre Dangond y J Balvin, y cuenta en su extensa lista de artistas a Michael Jackson.



Además del respaldo recibido en la radio, Chelito de Castro y sus compañeros

musicales han encontrado en las redes sociales, una alianza que permite llegar a innumerables lugares.



Siempre el comentario de lugares remotos resulta alentador y relacionado

a la rumba.

BARRANQUILLA

