Video: Checo Acosta se disfrazó de marimonda y fue chofer por un día

Que en Barranquilla por estos días de precarnavales usted vea un disfraz de marimonda a plena luz del día manejando un carro, no es raro, pero que el personaje sea una de las figuras más queridas y representativas de la gran fiesta currambera, eso sí que es noticia.



Y esta vez el protagonista fue el Checo Acosta, el príncipe del Carnaval de Barranquilla, quien se ha vuelto tendencia en las redes sociales por un video que grabó para la plataforma de servicios de transporte, en el que aparece de conductor disfrazado de marimonda y sorprende a sus pasajeros con su canto.

“Eso lo grabamos hace dos años, pero para esta época vuelve a ser agitarse en las redes sociales”, cuenta el hombre de la checumbia, quien recuerda que la grabación fue toda una mañana. Transportaron a 4 pasajeros, pero la pasó tan bien, que al final quiso seguir un rato más.



“Cuando me propusieron el tema para impulsar esa empresa, no me llamó la atención porque tenía muchas ocupaciones por esos días, pero una vez con el disfraz fue una locura”, comenta el Checo.

Es que no me esperaba que me fuera a llevar una marimonda FACEBOOK

TWITTER

En el video se aprecia a las personas que se sorprenden cuando entran al carro y se encuentran con el chofer disfrazado de marimonda. Hay una joven mujer que no aguanta la risa. “Es que no me esperaba que me fuera a llevar una marimonda”, dice al soltar la carcajada.



En el viaje les explica a los pasajeros que están en una campaña a la que han llamado de modo carnaval, y luego de entrar en confianza comienza a cantarles, hasta que por último se quita la máscara.”¡Nojodaaaa Checo!”, exclama un joven cuando le ve la cara al artista.

“Yo sospechaba porque para ser conductor tenía las manos muy bonitas”, recuerda él que le dijo una de las pasajeras cuando supo que se traba del Checo Acosta, el hombre que por estos días de precarnavales, sigue pegado en Barranquilla.



BARRANQUILLA