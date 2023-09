Alejandro Char mantiene una amplia diferencia sobre sus contrincantes en la lucha por la Alcaldía de Barranquilla que se definirá en las urnas el próximo 29 de octubre.



(Además: Conmoción en Malambo (Atlántico) por el asesinato de dos mujeres en una vivienda)



Así lo confirma el último estudio preelectoral contratado por el canal de televisión RCN para conocer la intención de votos de los electores en las principales ciudades del país.

A la pregunta ¿quién cree que será el futuro alcalde de Barranquilla? El 71,1 por ciento respondió que el exalcalde Alejandro Char (Cambio Radical).

En el segundo lugar aparece el concejal Antonio Bohórquez (Polo Democrático) con el 1,5%; en el tercer lugar el empresario Luis Enrique Guzmán (Verde) con el 1,0%; y con el 0,6% se reporta el médico Harry Silva Llinás (independiente).



(También: Caso de estudiantes amenazados en IED de Barranquilla, bajo la lupa de la Procuraduría)



A la pregunta: si las elecciones de autoridades locales fueran mañana, ¿por qué candidato a la Alcaldía votaría en Barranquilla?, aparece nuevamente Char con 81, %.



En el segundo puesto sigue Bohórquez (7,2%), Guzmán (2,8%), Silva (1,9%); también están Hassan Fares (1,3%) y Ronald Valdez (0,1%).

Lo que respondieron sobre gestión de Pumarejo y Noguera

En la encuesta también se preguntó sobre la gestión que han llevado a lo largo de los últimos cuatro años del gobierno del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y de la Gobernadora del Atlántico Elsa Noguera.



Sobre Pumarejo el 41% aprueba su gestión, el 5,1% ni aprueba ni desaprueba y el 50,4% la desaprueba. El 2,4% no sabe no responde.



Mientras que Noguera el 37,2% aprueba su gestión, el 5,1% ni aprueba ni desaprueba, el 50,4% la desaprueba y el 2,4 no sabe no responde.



(Lea: Los mejores bartenders se dieron cita en Barranquilla)



Sobre cómo van las cosas en el país, en el tema económico, el 10 por ciento de los encuestados dijo que bien, el 46,2 por ciento que regular y el 42,5 respondió que van mal.



La misma pregunta pero en lo político los consultados respondieron: 8,4% bien, 40,2% regular y 48,5 mal.

Facebook Twitter Linkedin

Ficha del estudio Foto: RCN

Escríbeme leoher@eltiempo.com o @leoher70 si tienes una historia que quieres que cuente.