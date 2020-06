Centro Comercial  Viva seguirá cerrado hasta que cumpla protocolos 

Hasta tanto no vuelva a inscribir los protocolos de bioseguridad en la Alcaldía de Barranquilla y estos sean verificados por los funcionarios del Distrito el Centro Comercial Viva de Barranquilla no podrá abrir sus puertas.

Así lo explicó el secretario distrital de Gobierno, Clemente Fajardo Chams, quien ordenó el cierre del establecimiento la tarde del miércoles luego de comprobar que el centro comercial no estaba cumpliendo los protocolos de bioseguridad.



“Había muchos ciudadanos que no estaban respetando la medida de ‘pico y cédula’. Muchos de ellos comprando promociones de electrodomésticos sin poder estar en la calle”, precisó Fajardo al enfatizar que el centro comercial no realizó ningún tipo de procedimiento de verificación “ni en la entrada de los parqueaderos ni en las puertas de acceso al centro comercial, el termómetro digital utilizado en una de las entradas estaba dañado’’.

En operativos realizados por la Patrulla COVID, la Alcaldía de Barranquilla revocó la inscripción del protocolo de bioseguridad entregado al centro comercial Viva Barranquilla.

El Centro Comercial Viva, se encuentra ubicado en la carrera 51B con calle 87 en el norte de Barranquilla, fue inaugurado hace cuatro años, dispone de 187 locales, tuvo una inversión de unos 320 mil millones de pesos, tiene un área de construcción de 150 mil metros cuadrados, por lo que está considerado como uno de los más grandes del Caribe.

