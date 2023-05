Por las pintas de sus patas se parecía a la mamá, pero el resto del cuerpo lo delataba: no era una cebra en su totalidad. Era un ‘ceburro’, con apariencia de burro y rayas de cebra. Este inusual cruce en el mundo lo vieron en Barranquilla, hacia 1994, cuando unos animales considerados incompatibles genéticamente se juntaron.

(Además: Mula: ¿por qué es un animal híbrido y no puede tener hijos?).

El burro caribeño Abraham resultó ser el padre de la criatura. Su llegada al Jardín Zoológico de Barranquilla por aquellos años inicialmente estaba destinada para ser alimento de los tigres. Sin embargo, como lo documentó EL TIEMPO, en lugar de ser sacrificado terminó en un corral donde acechaba a la cebra africana de nombre Solitaria.

Facebook Twitter Linkedin

Burro. (Imagen de referencia). Foto: iStock

El cortejo a la cebra



Haciendo honor a su nombre, la cebra pasaba sus días sin tener contacto con Solitario, el macho con el que había tenido algunos retoños -el último en 1989-. Pese a que el burro tenía como pareja a Manuelita, buscaba a la cebra.

Solitaria le daba también señales, por ejemplo, le mordisqueó una oreja al coqueto Abraham, quien un día se saltó la cerca y la cortejó. Solo que la cebra no cedía: su indiferencia la llevó incluso a patearlo para evitar que la cargara.

“En un principio, era reticente a los retozos del burro, pero fue tanta su insistencia, y como dicen que la perseverancia logra lo que la dicha no alcanza, que al final accedió”, escribió en su momento este diario.

(Siga leyendo: La mula no es la única: asombrosos animales híbridos que tal vez no conocía).

La cebra quedó embarazada en febrero de 1993. En lugar de ser un motivo de unión, al entrometido burro lo desterraron a otra parte del zoológico. La burra Manuelita y el semental Solitario, las ‘víctimas’ de tal aventura, terminaron acompañando a Solitaria en el mismo corral mientras se formaba en su vientre la especie poco vista.

Facebook Twitter Linkedin

Las cebras son animales negros con rayas blancas, algunas tienen 'rayas sombra' de color marrón entre las rayas blancas y negras. (Imagen de referencia). Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Solitario no logró presenciar el nacimiento, decayó en salud y abandonó a la que fue su pareja por casi 20 años. Murió en agosto por una infección renal. Según bromearon en su momento los trabajadores, se habría ido por la pena moral. Manuelita tampoco pudo apreciarlo; a la burra se la llevaron en ese mes.

Un cruce híbrido

El ‘ceburro’ vio la luz tras 11 meses, el 16 de enero de 1994. Lo bautizaron 'El Pibe', en plena euforia por la Selección Colombia, “tal vez por el potente gol que le metieron al cebro Solitario, que en su propio hábitat y sin mosquearse observó los coqueteos de su pareja con el burro”, señaló este medio que, a su vez, captó las primeras fotografías de un animal así en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

El Pibe solo tenía las rayas en sus patas, el resto de su cuerpo era el de un burro. Foto: Rafael Guerrero. Archivo EL TIEMPO

Luis Estrada, veterinario de ese entonces del zoológico, aseguró que era la primera vez que nacía el cruce en Barranquilla. Eso sí, sabían de un caso similar en Repelón, municipio de Atlántico, donde una cebra africana también había quedado embarazada por un burro en la Hacienda Veracruz.

Generalmente, los burros tienen 62 cromosomas, mientras que las cebras cuentan con 44 cromosomas. De ahí que el también llamado ‘cebrasno’ (o en inglés ‘zebroid’ y ‘zonkey’) resulte con 53 cromosomas, número impar que le impide tener crías y lo convierte en un animal híbrido.

(Siga leyendo: Ligres, zorses, mulas y otros fascinantes animales híbridos).

“Es realmente increíble que el cruce de cebra funcione. Hay algunas especies de ratones que tienen números de cromosomas idénticos y aun así no pueden reproducirse”, comentó Douglas Antczak, veterinario, biólogo e inmunólogo estadounidense para el diario The New York Times.

“Esperaríamos que casi todos sean infértiles, de la misma manera que lo es una mula”, dijo el experto sobre el futuro de los pocos ‘ceburros’ que han nacido en el mundo. Según los registros, han aparecido también en México, Estados Unidos e Italia, de los que se cuenta con una expectativa de vida de entre 15 y 25 años.

Facebook Twitter Linkedin

Cría de cebra y burro junto a su madre en Kenia, África. Foto: EFE

Uno de los últimos casos mediáticos se conoció en Kenia, África, en abril de 2020. “Al trabajar con la vida silvestre, uno aprende a esperar lo inesperado”, afirmó el grupo de rescate animal Sheldrick Wildlife Trust cuando vio a la criatura.

(Puede leer: Violeta II, la burra nacida tras el parto de una mula).

El torpe 'ceburro'

'El Pibe' en Barranquilla fue la atracción total. Con la ternura que inspiraba y la torpeza propia de un animal aprendiendo a galopar, decenas de turistas y locales acudían para verlo corretear tras su madre.

El burro Abraham no volvió a compartir con Solitaria. Luz Myriam Moreno, bióloga del zoológico por esos años, explicó que la separación se dio para evitar más crías híbridas; querían mantener las especies puras.

Luego de 30 años, de Solitaria y El Pibe no hay rastro. Al ser consultados por EL TIEMPO, el Jardín Zoológico de Barranquilla no precisó qué pasó ni cuándo murieron los animales pues dicen no tener registros. Ahora, ya no tienen cebras, pero sí un burro.

También puede leer:

- Estos son los perros considerados ‘potencialmente peligrosos’ en Colombia.

- ¿Si su perro ataca a alguien, lo pueden obligar a sacrificarlo?

- Quién debe pintar un apartamento arrendado en Colombia: ¿el dueño o el inquilino?

- El insólito error en Lotería de Boyacá que dejó a miles de colombianos ganadores.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS