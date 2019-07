La dura guerra por el microtráfico que incendió cárcel de Barranquilla

La lucha de grupos delincuenciales por el control del microtráfico de estupefacientes dentro de la cárcel El Bosque, en el sur de Barranquilla, es la causa de las peleas que los internos sostienen desde el fin de semana. El lunes se desató una violenta disputa que dejó 14 heridos y obligó a la Policía a tomarse el lugar.

La denuncia, investigada por las autoridades, la hacen familiares de los reos y vecinos del sector, quienes aseguran que los responsables de las dos últimas revueltas son dos temibles bandas delictivas.



El familiar de un reo le contó a EL TIEMPO que se trata de ‘los Costeños’ y ‘los Papa López’, pues sus líderes mantienen una lucha directa por la comercialización de drogas en la cárcel.



Desde el sábado en la mañana venía la amenaza de tomarse el penal, señaló el familiar, lo cual se concretó la tarde del domingo pasado, en hora de la visita conyugal. Cinco reos fueron sacados de las instalaciones de la cárcel con heridas de arma blanca.

“Dentro de la cárcel, luego de lo ocurrido el domingo, el ambiente estaba tenso, y en la noche de este lunes comenzó el revuelo; se escucharon hasta disparos. Ya sabíamos que había comenzado una batalla campal, mi hermano me la había alertado. Él salió herido con arma blanca en el estómago”, relató el familiar del preso.

#EnVideo | Este es el estado actual de la penitenciaría El Bosque tras los enfrentamientos ocurridos en la noche de este lunes que dejaron como resultado 11 reos heridos. Aquí más información: https://t.co/9sCOX6Kt9m pic.twitter.com/zn5kuJi5gk — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) July 30, 2019

“Los guardias apagaron las luces a las 10 p. m., y los reclusos sacaron cuchillos, puñales, machetes, todo lo que tenían, y empezaron a atacar a quienes podían; no sabían si herían o no a un amigo, pues estaban a oscuras y bajo el efecto de drogas y alcohol”, contó un funcionario de la Personería de Barranquilla.



A diferentes centros asistenciales fueron llevados los 14 heridos que dejó la toma del penal. La infraestructura de la cárcel fue afectada, pues “los protagonistas del botín rompieron inodoros, tuberías y arremetieron contra la enfermería. Hay muchos daños físicos”, agregó el coronel Yecid Peña, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



Diofanor Beleño, vecino del centro carcelario y líder social, afirmó que vivir cerca de esta cárcel es una zozobra, pues es normal que a cada rato se presenten problemas.

“Los antimotines lanzan gases lacrimógenos, y nosotros debemos salir hasta de las casas para no resultar afectados”, explicó Beleño.



BARRANQUILLA​