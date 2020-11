Así ‘desvirtúa’ defensa de ‘Satánico’ pruebas por presunto feminicidio

Un presunto feminicidio descubierto hace dos años en Barranquilla aún tiene ‘tela por cortar’. Se trata de la muerte de Brenda Pájaro, cuyo proceso tiene como acusado a Tomás Maldonado, alias ‘Satánico’. Su defensa dice que está “desvirtuando” las pruebas de la Fiscalía.

Hay que recordar que la ama de casa desapareció en julio de 2018, tras acompañar a una de sus hijas a un centro de rehabilitación para su tratamiento que recibía por su parálisis cerebral.



Fue entonces cuando las alarmas se encendieron y los familiares dieron aviso a las autoridades. Luego de un mes de búsqueda, la mujer de 44 años fue hallada en un sector enmontado del barrio Miramar, al norte de la capital del Atlántico, con indicios de tortura y abuso sexual, según informaron las autoridades.



En las investigaciones del caso, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad en el sector en el que se ve cuando Brenda Pájaro llega con Maldonado a bordo de un vehículo en inmediaciones del mencionado lugar, donde posteriormente encontraron su cuerpo. Mientras que el hombre salió solo instantes después.

'El video está editado'

Precisamente sobre ese video, el abogado defensor de la parte acusada, Alberto de Arco, sostiene que es una prueba de la Fiscalía que ahora están “desvirtuando”, ante una serie de irregularidades que rodean la grabación.



“A la Fiscalía se le iba a volver trizas los elementos probatorios que ella tenía. El video está editado y no está editado una sola vez, viene con ediciones desde el mismo instante de la recolección de los elementos materiales probatorios. Desde allí comienza las falencias”, manifestó el abogado a EL TIEMPO.



Él explicó que el video que el órgano de control recolectó fue obtenido por un funcionario que lo guardó en el computador y posteriormente se realizó un peritaje. En ese lapso, según indicó, no se embaló el documento y no se puso en cadena de custodia.

De Arco agregó que el policía judicial que recibió el video informó que el material no tenía ninguna relevancia significativa para el proceso, por lo que el elemento fue guardado y en el transcurso del tiempo vuelven a hacer uso de él.



“Después viene y en el transcurso del tiempo es que lo edita y salen diciendo de que ahí hay unas imágenes. Luego una funcionaria del grupo de investigadores dice que tienen unas imágenes y son unas imágenes borrosas. Y nuevamente vuelve y editan”, sostuvo el defensor.



El abogado Alberto de Arco recordó que, en el derecho penal, cuando se va a desgrabar una información de un video tiene que realizarse un control previo ante un juez de control de garantías y después tiene que haber un acta de control posterior.

“Y no hay ninguno de los dos. Significa que esto es un acto que es nulo, porque afecta el derecho de garantías fundamental y así lo dicen la Corte Suprema”, añadió De Arco.



El abogado insistió en que, si bien no puede emitir juicios de valor, sostuvo que la prueba no tiene valor al no cumplir con los parámetros legales.

¿Qué viene ahora?

En el proceso que se sigue, el defensor de Tomás Maldonado, alias el ‘Satánico’, explicó que ahora la Fiscalía debe presentar otros testigos con otros elementos. Por el momento, hay una nueva audiencia programada para este miércoles 18 de noviembre.



Por lo pronto, la defensa de Maldonado surtió un recurso de apelación ante el Tribunal. El hombre en mención, a quien también han señalado por otros ocho asesinatos, enfrenta cargos por feminicidio, acceso carnal y hurto.

Mientras que la familia de Brenda Pájaro solo pide justicia por la muerte de su pariente. Sostienen que el ‘Satánico’ tiene que ver con lo que le sucedió a la víctima, cuyo caso ha generado conmoción en la ciudad.

