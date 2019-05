La enfermedad del Chagas no es del Atlántico

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmo que por lo menos uno de los casos de muerte de una misma familia en Puerto Colombia fue por enfermedad de Chagas “en fase aguda”. Pero antes de que cunda el pánico, la Secretaría de Salud del Atlántico llamó a la calma: no fueron casos autóctonos.

Eso quiere decir que no se dio por la participación del insecto transmisor que está presente en circunstancias epidémicas, sino que la fuente de infección pudo haber sido la ingesta de alimentos contaminados con heces donde estaba el parásito.



En un comunicado de prensa, la Subsecretaría de Salud Pública del Atlántico recordó que la enfermedad de Chagas es “inflamatoria e infecciosa causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que se encuentra en las heces de los insectos triatominos”.



Estos insecto pueden infectarse con ese parásito cuando ingieren sangre de un animal infectado. Y es así que van transmitiendo: depositando excretas o orina contaminadas.



En el Atlántico, a este tipo de insecto se le conoce como ‘El pito’.



La Secretaría de Salud Departamental los ha venido vigilando desde el 2010 en cinco municipios, y resulta que en los recolectados, no se ha identificado presencia del parásito transmisor de la enfermedad.



“Es importante reconocer el insecto y no confundirlo con la gran variedad de chinches que se encuentran en las zonas rurales, y que bajo ninguna circunstancia se deben manipular con las manos”, dice el comunicado.



Ante esta situación, la Subsecretaría de Salud Pública, a través de las áreas de Vigilancia Epidemiológica, Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores; y el Laboratorio Departamental de Salud pública vienen investigando la situación en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS).



A la final, la investigación permitirá identificar el mecanismo de transmisión, la fuente de infección, el diagnóstico oportuno del caso, el tratamiento específico y las medidas de control.



Con todo este panorama, está claro para la Secretaría de Salud que los casos de Chagas reportados en el Atlántico, “han sido en personas infectadas en zonas donde se presenta la enfermedad, y han recibido tratamiento en las clínicas y hospitales del departamento”. Es decir, no son propios de nuestro ámbito.



Los dos fallecidos en el caso de Puerto Colombia (uno de 17 años y otro de dos) eran miembros de una familia procedente de Venezuela.

Recomendaciones

A fin de mantener las viviendas libres de este insecto, las autoridades de Salud recomiendan: