Familia de Nancy Mestre clama por captura de Saade Cormane en Brasil

Pasaban los días de enero de 2020 cuando la captura de Jaime Saade Cormane en Brasil se convirtió en noticia. El hombre sentenciado por asesinato y acceso carnal violento, cometido contra Nancy Mestre en 1994, fue aprehendido por la Policía Federal de Belo Horizonte.

La captura de Saade Cormane fue posible a partir de información que facilitó Interpol Colombia a las autoridades del país vecino, las cuales establecieron registros dactilares para seguir la pista de quien adquirió nueva identidad, soportándose en documentos falsos.



Con este panorama, el camino pareció expedito para que Saade Cormane llegara en cuestión de semanas a su natal Barranquilla, donde su nombre se hizo famoso a partir del 1 de enero de 1994.



Tras la captura las autoridades brasileñas manifestaron, que si bien existe un tratado de extradición vigente con Colombia, en primera instancia, Saade debía responder por un delito cometido en suelo brasileño, que en este caso fue falsedad en documento público.



El sentenciado, quien está próximo a los 60 años, debe pagar en Colombia una condena de 27 años, tras ser declarado culpable en 1996 por asesinato y acceso carnal violento. Para entonces ya se encontraba huyendo y fue juzgado con el rótulo de reo ausente.

Así lucían Nancy Mestre y Jaime Saade en 1994, cuando el segundo se hizo prófugo de la justicia por el crimen de la joven barranquillera. Foto: Archivo particular

En libertad

“Me sorprendí cuando supe que un Alto Tribunal de Brasil dejó en libertad a Saade Cormane considerando que el delito cometido en Brasil es excarcelable”, comentó en diálogo con EL TIEMPO Martín Mestre, de 79 años y padre de Nancy, la joven fallecida en enero de 1994.



Los argumentos y sentimientos de Mestre, están plasmados en una carta abierta, con la que pretende ser escuchado por la justicia brasileña cuanto antes.



“No se trata de que sea una burla hacia Martín Mestre, su familia o la memoria de mi hija. Se trata de una burla contra un Tratado de Extradición vigente que mantienen Colombia y Brasil. No hay razón para que este hombre no sea capturado y traído a Colombia. Lo que pido es atención de parte de nuestras autoridades”, añadió.



Con la llegada de la pandemia del covid-19 muchas tareas de búsqueda se hicieron más complejas para Martín Mestre, quien tiene como único anhelo ver que se haga justicia en el caso de su hija.



“No soy muy experto en manejar redes sociales o en buscar informaciones en internet, pero he agitado todo los recursos y lo seguiré haciendo para que la comunicación no sea impersonal”, expresó.

Esta es la carta en la Martín Mestre pide justicia por el asesinato de su hija. El sentenciado a 27 años sigue libre en Brasil. pic.twitter.com/TrhekvYFRl — Wilhelm Garavito (@wilhelm656) March 26, 2021

Pistas y captura

A partir de unas huellas obtenidas de un vaso en febrero de 2019, en Brasil, que al parecer correspondían a Saade Cormane y que, sin embargo, fueron descartadas por Interpol Colombia, ya que pertenecían a un ciudadano brasilero, se reabrió el caso investigativo en Brasil y continuó la búsqueda de más pistas.



El hallazgo posterior ocurrió cuando las autoridades realizaban un operativo de tránsito y requirieron la licencia de conducción a un hombre que se identificó como Henrique Dos Santos Abdala, quien terminó siendo Saade.



En aquel momento Sade, de 57 años, y quien es parte de la lista internacional de buscados de Interpol, fue llevado a la penitenciaría Nelson Hungría, en Brasil.

Los hechos

Pasada la medianoche del 31 de diciembre de 1993, Martín Mestre y Nancy Vargas vieron por última vez con vida a su hija Nancy Mariana Mestre Vargas, de 18 años, estudiante del Marymount de Barranquilla, colegio de clase alta de la ciudad.



Acababan de desearse el feliz año en su casa del barrio El Poblado, cuando Jaime Saade Cormane pasó a recogerla, tras haberla invitado a una fiesta en casa de otra familia.



Martín Mestre recordó que la invitación de Saade, quien pisaba en aquel entonces los 30 años, le pareció bien, pues tenía buenas referencias de su familia y la percepción de que este era alguien decente.



La pareja salió de la casa de los Mestre Vargas con la condición de que la hora de regreso de la joven sería a las 3 de la madrugada del 1 de enero de 1994.



Lo acornando no se cumplió y marcó el inicio de la preocupación de los padres, al notar, tres horas después de lo acordado, a las 6:00 a. m., que ella no había llegado a dormir.



“Lo que hice fue salir a buscarla por todos lados”, recordó Mestre.



Lo primero que hizo el padre fue dirigirse hacia la residencia de Jaime Saade, quien vivía cerca de los Mestre Vargas. Allí, notó que había rastros de sangre y le dijeron que su hija había sufrido un accidente y se encontraba en la Clínica del Caribe.



“Llego y me encuentro con Alberto, padre de Jaime Saade, quien me dice Martín: tu hija quiso suicidarse y en este momento está siendo intervenida quirúrgicamente”, relató Mestre.



Nancy presentaba una herida de bala en la cabeza.



La angustia se adueñó de Martín Mestre, quien se vio en la necesidad de llamar a otros familiares para ir a darle la noticia a su entonces esposa. Todavía no se sabía con certeza si Nancy estaba muerta o viva.



“Regreso a la clínica y nos damos cuenta de que Nancy estaba envuelta en una sábana, desnuda, y con rastros de arena. Indagamos más y nos enteramos de que la tiraron en un monte, pero luego la recogen y la llevan a la clínica. Tengo entendido que el responsable se asesora y corrige el hecho de dejarla abandonada. A Saade le dijeron, ¿saliste con ella de la casa y aparece en un solar?”, refirió.



Nancy Mestre permaneció 8 días en estado inconsciente hasta que se declaró su deceso. Tras lo ocurrido, Saade huyó.



“Quiero que me diga a los ojos por qué le hizo eso a mi hija. Que me diga quién más estaba allí, pues sabemos que no actuó solo, dado que aparecieron dos tipos de sangre. Han sido años de mucha zozobra luchando porque se hiciera justicia”, agregó Mestre.



El padre de Nancy sustenta lo anterior en que el 2 de enero de 1994, al día siguiente de lo ocurrido, exámenes practicados a la víctima establecieron la presencia de fluidos que indicaban contacto sexual, hematomas en su zona íntima y golpes.



El análisis de lo encontrado estableció que en la escena había otro grupo de sangre.

Nancy habría descubierto algo

A lo largo de estas casi tres décadas, Martín Mestre ha conocido una versión sobre los móviles que llevaron a Saade a asesinar y violar a su hija.



Una de esas hipótesis le llegó por medio de una carta.



“Me decían que ese día mi hija estaba esperando a Jaime Saade, que él subió a su apartamento, pero en vista de que no regresaba, ella subió lo encontró con otros hombres maquillados y besándose, cosas así. A Nancy le habrían matado porque conoció un secreto de estos sujetos: que eran homosexuales. Sin embargo, eso es lo que dice la carta”, concluyó.

