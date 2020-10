Conmoción en Atlántico por joven que perdió a bebé esperando traslado

Un presunto caso de negligencia médica tiene conmocionados a habitantes del Atlántico, especialmente en Santa Lucía, donde una joven perdió a su bebé, según explican allegados, por esperar una ambulancia.

De acuerdo con versiones de los familiares de la madre, el personal médico del centro asistencial que prestaba atención decidió que lo mejor era trasladarla hacia Barranquilla, debido a complicaciones. Sin embargo, después de esperar siete horas por el vehículo medicalizado, la criatura falleció.



Yolima Polo, tía del padre del bebé, denunció en medio de la tristeza que ahora invade a la familia que en este puesto de salud, el único del municipio, no tiene ambulancias desde hace tres meses y cuestiona el hecho de que no hayan solicitado apoyo de clínicas más cercanas.



“Ahí no hay medicamentos, es una estructura que está en deterioro. No hay para hacer un ecograma, no hay para hacer rayos X. Tiene uno que ir a Barranquilla o a Sabanalarga”, manifestó la familiar.

Así quedó la fachada del centro asistencial tras los hechos. Foto: Archivo Particular

Polo recordó que la bebé quería vivir, “aguantó demasiado” y que ahora se sienten indignados, porque perdieron a una niña inocente. Además, dice que se sienten engañados, ya que le anunciaban que la ambulancia se aproximaba al pueblo, y no fue así.



“Con la salud no se juega, la salud en el Atlántico está mala. Nosotros por falta de recursos, porque si hubiésemos tenido recursos, hubiésemos llevado a esa niña como sea”, lamentó la mujer.



Ante el deceso de la bebé, su padre sufrió un ataque de ira y la emprendió con piedras contra la fachada del centro asistencial. Por lo que fue detenido por la Policía e instantes después fue dejado en libertad, ante la presión de la comunidad.

De manera extraoficial, las autoridades de salud del departamento lamentaron lo sucedido y anunciaron que investigarán la atención médica de este centro de salud.

