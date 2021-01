Presunto ladrón linchado en Soledad salió del hospital y está libre

Unas horas después de que se difundieran los videos en que se ve a un presunto atracador disparando a la comunidad y ésta reduciendo a patadas y piedras al individuo, en Soledad (Atlántico), se conocieron nuevos detalles de lo acontecido.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el lesionado presuntamente quería cometer un hurto a unos trabajadores de la empresa Gases del Caribe. Los vecinos, al percatarse de los hechos, lo atacaron con objetos contundentes.



Sin embargo, en uno de esos videos, llamó la atención de la ciudadanía que dos de los hombres que participaban del caso de justicia por mano propia se llevaron el arma de fogueo que estaba en poder del individuo de chaqueta roja.

Por lo anterior, las autoridades buscan identificar a estas personas que se retiraron con el arma, aprovechando los momentos de confusión que se generaron durante el ataque al hombre.



Precisamente se conoció, además, que este individuo no tiene prontuario criminal y salió libre de la Clínica Los Almendros, hasta donde había sido trasladado por las lesiones, debido a que no se interpuso una denuncia en su contra al no cometerse el hurto, según informó este martes la Policía.

