Joven con movilidad reducida denuncia discriminación en Transmetro

Un caso de discriminación en Transmetro fue denunciado en las últimas horas por parte de una mujer con movilidad reducida, quien aseguró que un conductor del sistema de transporte masivo en Barranquilla no le quiso prestar el servicio ante su condición de discapacidad.

El hecho quedó grabado y el video fue compartido a través de las redes sociales. En él se ve a la joven al interior del bus insistiendo en ser transportada, mientras que otros pasajeros que son testigos de la situación le pedían al operador reanudar el viaje.



“Ya tenemos media hora acá y todavía no arranca. No me quieren llevar, me quieren bajar”, manifestó la mujer, quien se mostró indignada ante lo sucedido en horas de la tarde hasta que decidió descender del vehículo.



Debido a este caso, Transmetro se pronunció este jueves y comunicó que programó un encuentro virtual con la joven con la intención de conocer de manera detallada la situación que dio origen a su solicitud y brindarle una solución oportuna.

Esto dice Transmetro

“Durante la reunión, la usuaria de la ruta A-32 manifestó su molestia por haber tenido que bajarse de uno de los vehículos del Sistema que no cuentan con el ascensor para personas con su condición de movilidad”, informó la entidad.



En la reunión, la afectada explicó que, si bien tiene osteogénesis, enfermedad conocida también como huesos de cristal, ella puede caminar distancias cortas, mientras que en tramos largos utiliza una silla de ruedas. Agregó que muchas veces ella sube al bus por sus propios medios y que cierra su silla y la pasa por debajo del torniquete.



Luego de escucharla, el gerente Fernando Isaza lamentó lo sucedido y le expresó que Transmetro pone a disposición de sus usuarios con movilidad reducida 75 buses con ascensor, entre busetones y padrones, que son los que les brindan las condiciones requeridas para que se puedan movilizar de forma segura.

“El procedimiento que ella emplea para ingresar su silla de ruedas al vehículo es inadecuado y muy riesgoso para su integridad física. Los operadores del Sistema solamente pueden recoger a personas de movilidad reducida si su vehículo está debidamente acondicionado”, agregó Transmetro.



Finalmente, el sistema de transporte masivo le dispuso a la mujer la línea de atención al cliente en el que podrá programar sus viajes y, posteriormente, el gerente asistió al lugar de trabajo de la afectada para conocer de primera mano sus condiciones específicas de movilidad y revisar el recorrido que realiza frecuentemente.

