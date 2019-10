49 mujeres salvadas de la violencia intrafamiliar en el Atlántico

Es quizás uno de los mejores secretos guardados del departamento del Atlántico, puesto que muchos hablan del programa, pero nadie sabe donde se encuentra ese refugio para mujeres victimas de la violencia intrafamiliar.

Se trata de la Casa Refugio de la Gobernación del Atlántico, que en sus dos años de estar en servicio ha logrado beneficiar a 128 personas, de las cuales, 49 son mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y el resto son sus hijos.



Este lugar manejado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento tiene como propósito que las mujeres que se encuentran en alto riesgo de violencia reciban una atención por parte de un equipo interdisciplinario “para que finalmente se vinculen a proyectos de autonomía económica una vez dejen este hogar”, explicó titular de esta dependencia Zandra Vásquez.

La funcionaria recordó que el 7 de diciembre de 2017 se recibió a la primera familia, a partir de allí se activó este programa en la que pueden acceder a atención psicosocial, nutrición, salud, asesoría jurídica, para que respondan sus agresores, y finalmente el impulso de emprendimientos, “para que sean autónomas en materia financiera porque una vez salgan de la Casa Refugio tienen que tener las herramientas para que ellas y sus familias sigan avanzando”, destacó la secretaria de las Mujeres del Atlántico.Desde el 2017 hasta la fecha se han invertido en el programa 1.650.000 millones de pesos, recursos financiados por la Secretaria del Interior del Atlántico.

Encuentro de beneficiarias

Las beneficiaras de este programa se reunieron ayer en hotel Barranquilla Plaza para participar en el primer encuentro de mujeres egresadas del programa Casa Refugio, cuyo objetivo fue evidenciar los beneficios de esta iniciativa.



También hicieron presencia las autoridades garantes de derecho tales como la Comisaría de Familia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y personal de atención de la Casa Refugio.

Una de las beneficiarias del programa que entregó su testimonio fue Jennifer Ortiz. “Ingresé a Casa Refugio el 12 de abril de 2018, entré siendo una persona totalmente diferente a la que soy ahora, llegué agredida físicamente, era muy sumisa y tenía las emociones por el suelo. Hoy, un año después, puedo decir que de aquella mujer no queda nada, aprendí a controlar mis emociones y soy una persona muy segura, para mí Casa Refugio fue mi paraíso”.



Otra que contó su experiencia en la Casa Refugio fue Erleydis Calle, quien aseguró cambió su historia de vida. “Hoy brillo con luz propia, hoy emprendo un nuevo caminar, borré lo que había escrito y empecé una nueva historia. Yo quiero invitar a todas esas mujeres que hoy son maltratadas que cuando lleguen al barco de Casa Refugio, sigan navegando y no se detengan, remen con todas sus fuerzas y no se den por vencidas”.