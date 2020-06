'Carro fantasma' atropella a joven domiciliario en Barranquilla

Como Jeison Utria Romero, de 22 años años de edad, fue identificado el hombre que la noche del miércoles fue arrollado por un vehículo ‘fantasma’, y que según la denuncia de testigos, murió esperando atención médica tirado en un costado de la calle Murillo con carrera 18 en el sur de Barranquilla.

El joven, quien era domiciliario de Rappi se movilizaba en su bicicleta, cuando de repente un vehículo lo atropelló y el conductor se dio a la huida. La víctima cayó al pavimento, agonizando ante la mirada de la Policía y de transeúntes que esperaban una ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano.



(Le puede interesar: Con el mensaje del 'respeto a la vida', realizan plantón en Atlántico)



En el hecho, registrado por algunos testigos del accidente, se observó una ambulancia que pasó por el lugar y no brindó atención oportuna a la víctima, causando indignación en redes sociales.

“Este homicidio no debe quedar impune, si el taxi que cometió el accidente o la ambulancia que no se detuvo hubiesen actuado a tiempo llevándolo a la clínica, no hubiese muerto ese muchacho. Barranquilla no puede ser indolente, hoy no es George Floyd, sino Jeison Utria”, es uno de los mensajes de rechazo e indignación contra la muerte del joven domiciliario que ha invadido las redes sociales en esta ciudad, bajo la etiqueta #DejaronMorirAJeison.

(Le recomendamos leer: Hospital Cari, listo para recibir pacientes por covid-19 en Atlántico)

hoy no es George Floyd, sino Jeison Utria” #justiciaparajeison no merecía morir de esa forma, que tipo de seres humanos son tan indiferentes con alguien que se estaba desangrando es lo más inhumano que he podido ver. pic.twitter.com/VugOnISNxw — Kelly Martinez 🍀 (@Kellymtnz1) June 4, 2020

Según el reporte de la Policía, minutos después, Jeison Utria Romero fue ingresado con un traumatismo craneofacial severo a la clínica La Victoria, donde falleció a las 8:45 de la noche.



La Policía Metropolitana de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información sobre el vehículo que atropelló al domiciliario llamando a la línea 123 o 112.

BARRANQUILLA