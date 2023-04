“La mayoría de los costos del circuito se autofinancia con los ingresos de la carrera y están a cargo del operador privado de la misma”.



Las palabras son del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para explicar la financiación del circuito de la Fórmula 1 que se correría en esta capital.

Barranquilla figurara como una de las 35 ciudades como posible sede para el circuito de F1, según lo informaron medios internacionales.



“El desarrollo inmobiliario contiguo también genera recursos para el Gran Premio”, le dijo a EL TIEMPO el mandatario, al recordar que esta noticia es el resultado de un proceso que inició la ciudad hace varios años, apostándole a ser sede de grandes eventos.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Pumarejo indicó que desde el sector público se necesita el respaldo institucional y las garantías necesarias de su éxito, “además, complementar espacios ya existentes con infraestructura multipropósito que puede ser usada dos semanas al año para la carrera y el resto del año como espacios públicos, culturales y de educación”.

Panorámica aérea del sector norte de Barranquilla. Foto: Archivo Particular

Sobre los beneficios que traería a la ciudad ser la sede del circuito, el mandatario distrital detalló que, en promedio, más de 100.000 turistas llegarían durante esa semana y más de mil millones de personas estarían viendo la carrera o aprendiendo acerca de Colombia a través de búsquedas.



“También dejaría ingresos económicos, empleo y desarrollo que tanto lo necesitan. Atrevámonos a soñar, atrevámonos a fracasar, que así es que transformaremos a esta región y a este país”, agregó.



Pumarejo dijo que hay tiempo suficiente para que todo el sector privado turístico amplíe su oferta y se prepare para este importante incremento de ingresos y de empleo.



“Ese sueño de la Fórmula 1, que empezó con risas, incredulidad y hasta burlas, es una realidad, es una firme posibilidad. Ser considerados es ya una ganancia, la llegada de Stefano Domenicali a Barranquilla nos demostró que sí era posible y eso tumbó la primera barrera”, puntualizó Pumarejo.

Gremios a la expectativa

El anuncio de realizar el premio de la Fórmula Uno en Barranquilla ha despertado muchas expectativas en algunos de los gremios de la producción.



El alcalde dijo que se hará un estudio para conocer el impacto socioeconómico de este certamen en esta capital.



El presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi, destacó que este tipo de eventos ayudan a posicionar a Barranquilla como ciudad de grandes eventos.



"Estos eventos nos ayudan a impulsar la ocupación en los hoteles", dijo Muvid.

Por dónde sería la carrera

Sobre el trazado por donde se correría el circuito de la F1, el alcalde Jaime Pumarejo ha sido prudente.



"Aún no se puede revelar", dijo a EL TIEMPO el mandatario para explicar que podría generar especulaciones.



Lo que sí ha enfatizado Pumarejo es que la ciudad cuenta con infraestructura y asegura que "el Distrito no tendrá que invertir mucho".



El alcalde de Barranquilla no se atreve a hablar de cifras ni de inversiones que toca hacer para que los carros de la F1 rueden por Barranquilla.

