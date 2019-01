Piden a padres en Atlántico matricular a niños antes de carnavales

“No esperen hasta después de carnaval para matricular a sus hijos en las instituciones educativas”, es el llamado del secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, para que los padres de familia matriculen a sus hijos en los colegios oficiales del departamento antes de las fiestas.

El funcionario explica que se trata de un tema cultural. “Los padres deciden mandar a los niños a clases después que pasen los carnavales, porque piensan que es cuando se normaliza todo”.



Este año el calendario escolar inicia el próximo 21 de enero, la intención de la Secretaría de Educación es que los padres no esperen hasta el último día para llegar a matricular a sus hijos, ya que el personal administrativo de los planteles educativos no tiene la capacidad de atender a tanta personas al tiempo.



“Desde el año 2012 cuando se decretó la gratuidad en la educación muchos padres se relajan y deciden mandar a los niños después de las fiestas de carnaval asumiendo que ya la matrícula quedó legalizada automáticamente, cuando no es así. Debe hacer el papeleo nuevamente”, enfatiza el funcionario.

La situación en esta zona del país no es nueva, pero se registra generalmente con más fuerza a comienzo de año a consecuencia de los carnavales. El problema es que este año las fiestas van del 2 al 6 de Marzo próximo, es decir que los niños perderían unos 45 días de clases.



El problema con esta demora, explica el funcionario, es que si los niños no están registrados en el Sistema Integrado de Matrículas (Simat), del Ministerio de Educación, los estudiantes no podrán recibir una serie de beneficios que otorga el Gobierno Nacional.

Dagoberto Barraza, secretario de educación del Atlántico Foto: Cortesía Zonacero.info

“Estamos hablando que si no aparecen en el Simat no podrán acceder a beneficios como los programas de alimentación escolar, subsidios de Familias en Acción o Jóvenes en Acción, para lo que deben presentar los certificados escolares”, subrayó

Barraza, quien les recuerda a los padres de familia que para la matricula de sus hijos, deben dejar diligenciada la carpeta con los documentos que exige el trámite.



De acuerdo con las proyecciones de la Secretaria de Educación este año estiman recibir 105.000 estudiantes, para que asistan a los 85 colegios públicos del departamento. Hasta el momento el número de matriculados está por debajo del 50 por ciento.



“Algunos padres mandan a los estudiantes en la fecha que inicia el calendario, pero sin matricularlos, y como tenemos el deber de recibirlos no podemos regresarlos. Luego toca llamarlos e insistirles, que venga a realizar el proceso de matrícula”, puntualizó Barraza.



LEONARDO HERRERA DELGANS

Redactor de EL TIEMPO

BARRANQUILLA