Carnaval: 'el cambio más fuerte es la toma de la fiesta por la publicidad'

Si hay alguien que sabe de la cultura popular del Caribe colombiano es Édgar Rey Sinning, un connotado sociólogo, historiador y académico cuyos textos e investigaciones son hoy referentes para todo el que esté interesado en conocer las facetas de las fiestas y tradiciones folclóricas que identifican al norte de Colombia.



Son más de 50 años estudiando las fiestas del Carnaval, que ahora la presenta en la VI versión del libro ‘Joselito Carnaval, análisis del Carnaval de Barranquilla’, una idea que nació como trabajo de grado para obtener su título de sociólogo y que vio su primera edición en 1992.

En este trabajo Rey hace un análisis sobre cómo ha incidido el desarrollo capitalista en la fiesta y como años tras año la resurrección de Joselito Carnaval se convierte en un ritual lúdico donde todas las clases sociales tienen cumplen un papel y tienen un espacio para representarlo.



“El carnaval y la fiesta en general es el alimento espiritual del ser humano, tan importante como el alimento material. No olvidemos que al finalizar el carnaval estamos seguros que volverá el año entrante, es el eterno retorno”, dice Rey quien presentará el libro hoy a las 10:30 a.m. en la librería Nacional de Barranquilla (Carrera 53 #75-129), donde sostendrá un conversatorio con el sociólogo Jair Vega.

¿Cómo entender el Carnaval de Barranquilla?



El carnaval de Barranquilla, de hoy, hay que entenderlo dentro de las dinámicas culturales y económicas de la sociedad actual. Una sociedad donde priman unas fuertes contradicciones y desequilibrios abismales. Pero el carnaval permite, durante el tiempo de la fiesta, cierta “amnistía social”, donde aparentemente todos puede disfrutar del jolgorio y la gozadera, sin embargo, las diferencias sociales se mantienen.

Por otro lado, antes el carnaval era una diversión que permeaba toda la ciudad, los disfraces, danzas, comedias, comparsas y letanías recorrían el barrio de residencia del grupo y luego los sectores vecinos, así todos podían apreciar y disfrutar de la creatividad popular, hoy no. Para poder apreciar se debe asistir a lugares diseñados para los desfiles, situación que establece una relación actor-espectador, que no existía antes. En el carnaval no puede darse esa diferencia, todos deben ser actores, protagonistas y no simples espectadores.

¿En qué radica la importancia, el encanto del Carnaval?



El carnaval por definición es el mundo al revés, es decir, el pobre tiene la libertad de disfrazarse de rico e impartir órdenes, como en el pasado. Por eso los reyes de burlas, reyes temporeros. Si el mundo está, transitoriamente, al revés, quiere decir que todos podemos hacer cosas que no hacemos en la normalidad de la vida, la vida cotidiana desaparece, hay pausa, llegamos a otra vida, la vida festiva, por eso el carnaval, es la segunda vida del pueblo, posiblemente la real, por ello se debe disfrutar al máximo, sin tapujos.



Eso explica la escenificación de la burla y la sátira al gobierno, a los politiqueros, nadie puede molestarse, no puede haber censura. Se permite todo. El trabajador al hacer una pausa en la dura lucha por sobrevivir en el trabajo diario, encuentra en la fiesta un descanso. El carnaval y la fiesta en general es el alimento espiritual del ser humano, tan importante como el alimento material. No olvidemos que al finalizar el carnaval estamos seguros que volverá el año entrante, es el eterno retorno.

¿Qué diferencias hay entre el Carnaval de Barranquilla y el que se celebra en otras ciudades?



El Carnaval de Barranquilla es el fruto de la confluencia de la riqueza cultural del Caribe que se fue asentando desde mediados del siglo XIX por migrantes llegados de todos los territorios de la costa. Barranquilla fue y es, el territorio fértil para la fiesta carnavalera. Por eso hoy encontramos aires musicales que identifican a departamentos y subregiones culturales del Caribe.

Las imponentes carrozas que desfilan en la Batalla de Flores son patrocinadas por empresas privadas. Foto: Carlos Capella / ELTIEMPO

La mayor fuerza está en esos aires musicales que bajaron por las aguas del río Magdalena de los sures de las antiguas provincias de Santa Marta y Cartagena, la cumbia y el chandé se sienten por todas partes y a ellas se le sumaron los porros y fandangos de las sabanas del Bolívar Grande y más tardes los acordes del acordeón. Y a esas músicas regionales se integraron los aires de las Antillas y hasta de la madre África llegaron esos ritmos que disfrutamos en el Caribe y en particular en Barranquilla.

¿La comercialización de la fiesta ha impactado en el espíritu del Carnaval?



La comercialización de todas las fiestas en la era del capitalismo es una realidad. Sin el apoyo económico de la empresa privada no es posible las celebraciones festivas de carácter popular, e inclusive, las fiestas religiosas.

Édgar Rey Sinning, sociológo,investigador cultural y académico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

De tal manera que para garantizar el “éxito” del carnaval es necesario que participe la empresa privada, el Estado, la institucionalidad no tiene los recursos que garanticen la fiesta, la diversión y el entretenimiento. Por ello, en el caso del Carnaval de Barranquilla o el Festival Vallenato de Valledupar, por poner un ejemplo, requieren comercializar el evento. Además, casi todos o todos los grupos carnavaleros demandan apoyo privado, los mecenas, tal vez ya no los tenemos en nuestra sociedad.



Por eso hoy en los desfiles aprecias desde raticidas hasta bebidas alcohólicas importadas. Disfraces, danzas, letanías, comparsas cuentan con el “apoyo económico” a cambio del cual lucen un aviso publicitario. Inclusive en periodos preelectorales anunciando la candidatura de un político. Es una gran vitrina anunciando productos, una especie de “guerra publicitaria”. Esta situación opaca la creatividad de los artistas del carnaval.

¿Es el Carnaval una fiesta de todos, donde se diluyen las fronteras sociales y económicas?



En principio el carnaval debe ser la fiesta de todos, sin embargo, la disolución de las fronteras sociales y económicas, es solo en algún momento, pero apariencia. En el caso de Barranquilla el espacio común es el día, aunque hoy existen varias opciones para apreciar los desfiles, pero el oficial, el de la vía 40, donde se expresa las diferencias sociales. Los que están en los palcos y los que están en el bordillo.



Aunque todos los convocados a ese espacio y en el mismo tiempo ven lo mismo. Sin embargo, en la noche, cada sector de clase busca su “charco” por aquello de “busca tu charco babilla” o “conejo a tu conejera”. Es decir, cada sector social se dirige a su lugar en la sociedad dependiendo de su posición socioeconómica en la sociedad barranquillera.

¿Cuál es la realidad de esta investigación sobre el Carnaval?



Comencé a investigar el carnaval al final de la década de los 70 del siglo XX, como tema de investigación de trabajo de grado. Ese trabajo se tituló “Análisis sociológico del carnaval de Barranquilla”, que cambió como libro Joselito Carnaval, más sonoro, más comercial. Sin embargo, en la medida que seguía indagando fui encontrando que el carnaval tenía una tradición centenaria en Santa Marta, Riohacha, Cartagena y otras ciudades del caribe, e inclusive en ciudades del interior como en el Santuario de La Peña en Bogotá, Popayán, Cali, Medellín, Pasto y otras ciudades hacia el sur del continente. Eso me llevó a plantearme otros trabajos sobre esos carnavales. Por ejemplo, la riqueza del carnaval en los pueblos ribereños del Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico y en muchos pueblos donde aún se mantiene un carnaval rural.



Pero en el caso de Barranquilla le he seguido la trayectoria y se notan los grandes cambios que ha sufrido. Hoy el espacio del carnaval es toda la ciudad, pero con escenificaciones propias de cada sector. Es normal, hoy no cabrían todas las organizaciones culturales que existen en la ciudad, en el desfile de la Vía 40. El cambio más fuerte es la toma de la fiesta por la publicidad, está saturado de avisos publicitarios. Adicionalmente, se viene presentando una situación que espero la hayan resuelto para el desfile de la Batalla de Flores de este año, que es el tema de darle prioridad a grupos poco representativos de la fiesta y que obedecen más a las exigencias comerciales-publicitarias de empresas privadas o de la política local.

Existió realmente Joselito, ¿es un mito?, ¿una realidad?



En la historia de las fiestas que dieron origen al carnaval griegas o romanas, existían los “mandamás” de la fiesta, los reyes de burla, o reyezuelos. Es decir, tenían el poder de ordenar durante el periodo de la fiesta y luego eran asesinados. De tal manera que en el carnaval en el mundo existe una especie de Joselito Carnaval, en otras ciudades se le llama Joao Carnaval y otros nombres. Lo importante es que cada fiesta escoge su personaje central. Joselito representa a ese mandamás de la fiesta, encarnado en la reina, al final no muere ésta, sino Joselito. Es una leyenda, se construyó entre todos y se fue consolidando como ese personaje mítico del carnaval de Barranquilla y hoy está en el imaginario colectivo de la ciudad, como el hombre alegre que pagó por su alegría e “irresponsabilidad” con la muerte con la certeza que resucitará el año entrante.

¿Hay otros Joselito en Carnaval del mundo?



En el mundo de la fiesta la figura del Mandamás de ella, es el personaje central del carnaval. En mi libro El carnaval, la segunda vida del pueblo, hago un recuento de esos personajes que se encuentran con otros nombres, pero que en esencia cumplen el papel simbólico de ordenar la fiesta desde la no institucionalidad. Por eso se les denomina reyes de burlas, reyes de la risa y con otros nombres jacarandosos.

¿Qué elementos nuevos encontrarán los lectores en su obra?



En esta nueva edición está actualizada en algunos aspectos, se ampliaron otros y se corrigieron algunas imprecisiones. Igualmente, que se anexaron las tablas con los nombres del mandamás (mujeres) del carnaval desde 1915 hasta este año, lo mismo el listado de los Rey Momos desde 1881 y luego desde 1995 cuando se recuperó la figura hasta ese año.



Adicionalmente, otros datos de interés para tener un mayor y mejor conocimiento sobre la fiesta. Pero pienso que queda por hacer un trabajo a profundidad en la prensa del siglo XIX y XX para reescribir la historia del carnaval a través de la prensa.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista EL TIEMPO BARRANQUILLA

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista EL TIEMPO BARRANQUILLA

