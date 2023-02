Esta vez, las estrictas coreografías y la conexión entre bailarines y público reinaron en la Gran Parada de Comparsas, del Carnaval de Barranquilla 2023. El sol fue cómplice de centenares de grupos folclóricos que brillaron y derrocharon color.



El desfile, que se lleva a cabo desde la 1:30 de la tarde de este lunes en la Vía 40, fue abierto por el Cuerpo de Bomberos y la agrupación de la Armada, que animó a miles de espectadores, entre propios y turistas, que asistieron al ‘Cumbiódromo’ en este tercer día de fiesta.

Pero la actuación de los actores culturales no empezaba desde la línea de salida, sino tras bambalinas, desde el mismo momento en que dejaban el bus que los llevó a la Vía 40, donde los nervios y la ansiedad se apoderaban de algunos de ellos, pretendiendo que lo que tanto ensayaron durante meses saliera igual o mejor en los, aproximadamente, 5 kilómetros de pista.



En total, 117 grupos y 36 disfraces atravesaron este sector de la ciudad, predominando en sus danzantes una alegría reflejada en sus rostros, que fueron decorados con perlas de colores. Entre ellos estaban los integrantes del Rumbón Normalista.

Esta agrupación, con 200 miembros encargados del baile, levantó de las sillas a grandes y pequeños carnavaleros que se dejaron contagiar de la energía que transmitían los hacedores, vestidos con prendas anaranjadas y plumas en sus tocados.



“¿Dónde están los barranquilleros? ¡Arriba, arriba!”, decía la animadora de esta comparsa, que ya cumple 25 años de estar participando en la fiesta más importante de Colombia.



De pronto, al fondo, se armó el show con la aparición de las tradicionales Marimondas Quillers del barrio Montecristo, quienes le sacaron carcajadas al público con una ronda de locos y llamativos gestos, así como movimientos coordinados al compás de la banda musical.

Los curramberos armaron la fiesta desde las gradas



Ellos fueron observados atentamente por los curramberos desde las gradas, que invadieron el panorama del blanco de la maicena y la espuma. A estas alturas, la fiesta estaba encendida y así lo hizo saber una de las espectadoras que no paraba de bailar desde su asiento.



“¡Espectacular! Es algo muy bonito. Me ha llamado la atención todo el desfile. Es increíble principalmente la participación de los niños en los grupos, por como bailan. Muy bonito todo, me ha gustado”, dijo la señora María Luisa Pardo, quien disfruta del Carnaval desde los 19 años y esta vez fue acompañada por un combo carnavalero en el que todos eran familiares.



A la Vía 40 también hicieron presencia los reyes del Carnaval, Natalia de Castro González y Sebastián Guzmán, quien esta vez le rindió un homenaje a la cumbia. Minutos antes, la reina infantil, Tahiana Rentería, había hecho lo propio, recibiendo halagos de los espectadores.

Kalunga, una comparsa que representa a poblaciones vulnerables



Otra agrupación que brilló fue la comparsa de fantasía Kalunga, integrada por, aproximadamente, 30 jóvenes de barrios populares de la capital del Atlántico, que ven la cultura y el Carnaval una gran vitrina para salir adelante, según indica su vocera.

Facebook Twitter Linkedin

“Esta es una gran oportunidad para los jóvenes que están empezando. Esta es una población vulnerable, aquí hay víctimas del conflicto armado y hay migrantes. Llevamos un proceso de dos años mostrando la cultura colombiana y africana, algo que tenemos que rescatar, queremos representar las raíces del costeño”, manifiesta la representante de la comparsa, María Paula Ortiz Alonso, de 23 años.



Esa intención de representar las raíces se reflejaba desde el mismo vestuario, con un enterizo morado, estampados que emulaban la piel del tigre y los colores de la bandera nacional en el tocado y en las tiras que se desprendían de las extremidades inferiores.



“Con estos tres días de participación en este Carnaval construimos que nuestro proyecto se mantiene vivo. Un proyecto que también brinda recreación a los bailarines y a la comunidad”, dice Kendrix Villalobos, otro vocero de la agrupación.



Asimismo, en la jornada, predominaron aires típicos de la región, como la champeta, la cumbia, el mapalé, el son, la salsa, la charanga, la guaracha, el porro y el fandango. Sin embargo, no faltó el género urbano y el más reciente éxito de Shakira con Bizarrap.



Así transcurrió la jornada de esta Gran Parada, en el epicentro del Carnaval de Barranquilla, la Vía 40, donde una vez más brillaron los hacedores de la fiesta, a través de los disfraces y comparsas.

