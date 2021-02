Barranquilla sin Carnaval, tercer capítulo de una tragedia

En una urbe carente de mito fundacional, consolidada como sitio de los libres que dejaron atrás el yugo colonial para alimentarse de río y mar se encontraron las maneras de festejo nacidas en África, Europa y América.



Cuenta la historia que aquel elixir de la masa, hoy patrimonio de la humanidad y conocido ante el mundo como Carnaval de Barranquilla, comenzó a tomar forma en los primeros años del siglo XVIII.



Ese híbrido cultural, enriquecido en vistosidad por sus actores, quienes no olvidan el origen, es una semblanza social que durante las décadas recientes ha crecido como industria.

Cifras recientes

El año pasado, Fenalco reveló que solo en el mes previo a la fiesta, seis sectores del comercio aumentaron sus ventas en un 28 por ciento. Y para los cuatro días del jolgorio, algunos segmentos, como el de las licoreras, fijaron una proyección de aumento del 75,9%.



Las estadísticas oficiales fijan que el Carnaval de 2020 hizo que llegaran a la ciudad 408 mil millones de pesos. Así, la capital del Atlántico multiplicó por 23 lo que invirtió en la celebración del Dios Momo.



Este año, en pleno tiempo de covid-19 no hubo Carnaval y el concepto de la virtualidad se centró en conmemorar el folclor. Se revivieron nostalgias y más de un ciudadano bailó en su casa, en muchos casos violando las medidas de toque de queda y ley seca.



Claramente, para la industria y comercio no hubo manera de garantizar el engranaje económico.

Las pérdidas

“Desde que empezó la pandemia más del 50% de los miembros del sector se dedicaron a crear emprendimientos en diversos sectores como alimentos, decoraciones, venta de ropa y todo tipo de utensilios”, contó Eliana Gómez, empresaria que comercializa puestos en un palco de la Vía 40 para los desfiles carnavaleros.



Estas estructuras, que se arman provisionalmente, tienen una capacidad máxima de 3.928 espectadores. De acuerdo a los cálculos de Gómez, las empresas más grandes orientadas al negocio dejaron de percibir cerca a los 1.000 millones de pesos.



La economía del Carnaval no se limita a lo gastado por los espectadores en los principales desfiles (1 millón 550 mil en 2020), los grandes conciertos, las rumbas en centenares de establecimientos, ni a la ocupación hotelera que alcanza la totalidad.



Un poco más de 300 agrupaciones dancísticas son parte de la celebración y cada miembro incide de pies a cabeza en el PIB de la ciudad.



Si se toma como ejemplo a una mujer cumbiambera, se debe tener en cuenta que el vestuario de la misma, entre materia prima y elaboración, puede llegar a costar un millón 500 mil pesos.



A esto se suman detalles como peinado y maquillaje, que para cada desfile tienen promedio de 70 mil pesos. Las cumbiambas más numerosas pueden contar con un centenar de parejas en el primer día carnavalero.



Las agrupaciones en general cobran por pertenecer a ellas. La cuota anual puede fijarse desde 50 mil pesos y en algunos casos llegar a 400 mil.



Todas las cifras mencionadas, de acuerdo a los registros de Carnaval de Barranquilla S.A.S., conviven en un ecosistema que incluye a 50 mil hacedores de la fiesta, 6.450 músicos, 1.050 costureras, 910 maquilladores, 980 artesanos y 280 teatreros.



A todo lo cuantificable se suma una depresión que hasta hoy no es medible, como la vivida por Ubaldo Mendoza, Rey Momo de 2004, quien ha sido embajador de la celebración en suelo europeo.



“Estamos acostumbrados incluso a despedir a nuestros amigos con homenajes dentro del Carnaval. En 2020 perdimos a Mingo Pérez (cantador histórico de la danza El Torito) y habrá que esperar para despedirlo”, afirmó resignado.

Las cumbiamberas se preocupan por una presentación impecable. Foto:

Los grandes eventos

5.698.503.959 pesos fue la cantidad destinada por la organización a los eventos carnavaleros en 2020. Este margen representó el 32% de los recursos manejados por Carnaval S.A.S. Los patrocinios llegan de empresas privadas, al igual que del sector público.



Entre los factores que disparan la hotelería y muchos otros servicios como el transporte (que aumenta sus utilidades en 55,3%) o la alimentación están los grandes conciertos, que en años recientes han incluido en sus carteles a figuras como Rubén Blades, Marc Anthony, Carlos Vives, UB40, J Balvin y Ricky Martin.

El reto de lo virtual

La virtualidad fue anunciada como alternativa frente al covid-19 durante la última semana del pasado octubre, cuando la pandemia había cobrado 1.697 vidas en la ciudad.



Luego se hizo realidad con amplias agendas de Carnaval S.A.S, la Gobernación del Atlántico, Fayfa, Agfa, Banco de la República, entre otras organizaciones. El punto máximo fueron las presentaciones vistas por Telecaribe los días 13 y 14 de febrero, cuando grupos dancísticos y más hacedores, con pocos miembros, rindieron tributo a la fiesta.



En un diálogo con EL TIEMPO, sostenido en los primeros días de enero, el investigador cultural Christian Pacheco analizó: “Los actores del Carnaval quedan en un statu quo, pues de ellos depende la interacción directa con los que celebran. Al encontrarse suspendido el estado festivo, o más bien condicionado a las reglas, el espacio antropológico se reformula sin ningún tipo de referente anterior, lo que trae como consecuencia algunos deslindes”.

Una de las iniciativas de la Secretaría de Cultura del Distritio, fue llevar las tradiciones al cine con cortometrajes. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Precedentes muy lejanos

Las generaciones actuales no contaban con precedentes de cancelación. El Carnaval dejó de realizarse en 1902, por la Guerra de los Mil Días. Y en 1903 regresó con mayor tamaño y fastuosidad. Fue cuando al general Enrique Vengoechea se le ocurrió hacer la Batalla de Flores, para dejar a un lado la tragedia.



Otro suceso que impactó en la cancelación de la fiesta fue la muerte del futbolista barranquillero Romelio Martínez, que se registró en una tragedia aérea el 15 de febrero de 1947 (sábado de Carnaval). Tras el hecho, el presidente Mariano Ospina Pérez decretó el duelo nacional.



“El límite ya no está en el tipo de contenido, porque el Carnaval tiene tanta riqueza cultural que ni el mismo barranquillero termina de conocerlo. Tampoco está en las plataformas, ni medios, ya que estas viven en constante actualización y mejora. Los límites radican en cómo hacer para que el carnavalero vea y se interese por sus tradiciones; cómo hacer para que entienda que no todo es ron y aglomeración. En ese creo que no es sencillo, pero vamos avanzando con propuestas concretas”, sostuvo Daniella Pérez, investigadora cultural y miembro de la cumbiamba El Cañonazo.



“Una tradición de tantos años no va a desaparecer por el hecho de que se deje de celebrar un año”, aseguró la antropóloga y académica Mirtha Buelvas, quien suele ser consultada por la organización.



Buelvas añadió que resultó pertinente no pensar en otra fecha para celebrar el Carnaval, debido a la simbología que lo anexa al comienzo de la Cuaresma. Según la académica, cuando se retorne a la celebración de manera presencial habrá mayor energía de parte de protagonistas y público.



“Los actores del Carnaval han estado más a la vanguardia incluso que los operadores de la fiesta, para ellos la no permanencia es sinónimo de desaparecer. Por lo tanto, no solo se han preparado para asumir la pandemia como un paso transitorio o un escollo en el camino, sino también como una forma de fortalecer su reaparición en lo presencial”, añadió Pacheco, quien fue parte del grupo que gestionó ante la Unesco la declaratoria de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Aspecto esencial

El Carnaval de Barranquilla ha basado gran parte de su crecimiento en los escenarios de discusión que fijan sus hacedores y autoridades, al igual que en la honestidad de lo que se proyecta frente al mundo.



La declaratoria de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, concedida por la Unesco (2003), fue el resultado de una gestión transparente, que no escondió las reales amenazas que enfrentaban una serie de manifestaciones culturales, cercanas a la desaparición.



Es la diversidad de expresiones el mayor rasgo para distinguir a la fiesta de los barranquilleros, cuyos actores ahora libran una lucha más real que metafórica, pero igualmente similar la que pactan la vida y la muerte en la danza del Garabato.



Aunque las amenazas lleguen en forma de pandemia es inobjetable que la alegría del Caribe es hija de las diásporas africanas que ningún sometimiento acabó. A futuro, la victoria será tan mítica como tangible.

