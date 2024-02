Carnaval de Barranquilla: si viene a la fiesta tenga en cuenta las siguientes medidas

Las autoridades distritales instalaron a las 8:00 de la mañana de este jueves el Puesto de Mando Unificado (PMU) extendido, que estará habilitado de manera permanente hasta el próximo Miércoles de Ceniza con miras a garantizar un control permanente en el Carnaval de Barranquilla 2024.



(Además: El revelador panorama que arrojó encuesta de percepción sobre Carnaval de Barranquilla)



El PMU está ubicado en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, desde donde también se hará monitoreo de 99 cámaras de seguridad con reconocimiento facial, 55 de estas estarán ubicadas en la Vía 40, donde se desarrollarán los desfiles tradicionales. Otras 44 cámaras del mismo tipo se ubicarán en el resto de la ciudad.

El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, manifestó que para los eventos de Carnaval se contará con “650 hombres y mujeres de la Armada, 380 de la Segunda Brigada y 1.728 uniformados de la Policía. Todo el dispositivo de seguridad para el Carnaval está diseñado para no afectar la vigilancia habitual en la ciudad y su área metropolitana, la cual está a cargo de un pie de fuerza de 5.000 hombres y mujeres de la Policía”.

Todo el dispositivo de seguridad para el Carnaval está diseñado para no afectar la vigilancia habitual en la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Turbay aseguró que se trabaja de manera articulada con las diferentes dependencias de la Alcaldía distrital, Cruz Roja, Defensa Civil, Fuerzas Militares, Policía, organismos de socorro, organizadores de eventos, empresas de servicios públicos y Carnaval S.A.S. para que propios y visitantes disfruten tranquilamente de los distintos desfiles, conciertos y eventos abiertos al público.

Facebook Twitter Linkedin

Aspecto de un puesto de control en la entrada al barrio 7 de Abril. Foto: Prensa Policía de Barranquilla

Asimismo, las autoridades tendrán en el dispositivo de seguridad una cámara analítica móvil que estará recorriendo las diferentes calles cercanas a los lugares de eventos masivos para la identificación de vehículos. De igual manera, 300 captores biométricos o _morphorap_ serán utilizados en los eventos masivos con la finalidad de controlar el acceso del público e identificar plenamente a los ciudadanos, haciendo una revisión de antecedentes.



El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Herbert Benavidez, explicó que también se dispuso de la operación de 10 drones y dos helicópteros que permanentemente harán vigilancia aérea.



Asimismo, hombres encubiertos realizarán vigilancia en los espectáculos públicos con la intención de evitar los hurtos en la modalidad de ‘cosquilleo’. Se tendrán reacciones motorizadas para atender situaciones de orden público de manera eficaz y rápida.

Horario de establecimientos que expenden licores



La Administración distrital emitió el decreto 032 de 2024, en el que determina el horario de funcionamiento para los establecimientos que se dedican a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, de la siguiente manera:



Los días 10, 11 y 12 de febrero podrán ejercer su actividad desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente.



El martes 13 de febrero podrán funcionar desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 de la mañana del día siguiente.



El acto administrativo también determina medidas para los eventos masivos o actividades de aglomeración de público, como la prohibición de armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida, en lugares públicos o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes. Igualmente se prohíbe el uso o porte de armas de fuego y el uso de elementos cortopunzantes.

Ojo con las prohibiciones

La tenencia o uso de espráis, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta.



El uso de drogas estupefacientes y sustancias psicoactivas.



Vender o consumir bebidas alcohólicas en envases de vidrio en los eventos.



Vender alcohol a las personas que presenten comportamientos o síntomas de intoxicación etílica.



Obstaculizar las vías públicas mediante la implementación de los denominados “retenes carnavaleros”.



Comerciar, usar, manipular pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales.

Uso de espuma y talco en los eventos masivos.

Facebook Twitter Linkedin

Los disfraces alegran la celebración del carnaval. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Instalar cocinas o elementos artesanales inflamables y estructuras no autorizadas en los alrededores de la zona de los desfiles o eventos del Carnaval.



No está autorizada la instalación y el uso de baños artesanales en los alrededores de los diferentes eventos del carnaval.

Pilas con el pico y placa a particulares

Desde esta dependencia distrital se anunció la medida de pico y placa para vehículos particulares, restringiendo su circulación en toda la ciudad desde las 6:00 de la tarde del viernes 9 de febrero hasta el lunes 12 de febrero a las 6:00 de la mañana, teniendo en cuenta el último dígito del número de placa: Viernes 9 de febrero: 1- 2- 3, desde las 6:00 p.m. del viernes hasta las 6:00 a.m. del sábado.

Sábado 10 de febrero: 4- 5- 6- 7, desde las 11:00 a.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del domingo.

Domingo 11 de febrero: 8- 9- 0, desde las 11:00 a.m. del domingo hasta las 6:00 a.m. del lunes.

Taxis sin restricciones

El viernes 9 de febrero se suspende la medida de pico y placa para todos los taxis en la ciudad de Barranquilla. A partir del lunes 12 de febrero se restablece el calendario de pico y placa para taxis, según el cronograma establecido:Lunes 12: 3 y 4.

Martes 13: 5 y 6.

Miércoles 14: 7 y 8.

Jueves 15: 9 y 0.

Viernes 16: 1 y 2.

Así funcionará el Transmetro

Transmetro definió su operatividad para los días de Carnaval. El sábado 10 de febrero el inicio de operación será el habitual, a las 5:00 a.m., con la salida de las primeras rutas troncales, y culminará a las 8:30 p.m.



Este día se suspenderá el servicio expreso R40, así como la ruta alimentadora Gran Malecón.

Facebook Twitter Linkedin

Los barranquilleros podrán contar con el servicio del Transmetro en las fiestas. Foto: Prensa Transmetro

Para los días domingo 11, lunes 12 y martes 13 de febrero el inicio de la operación será el habitual de domingos y festivos a las 5:30 a.m., cuando salen los primeros servicios troncales, y culminará a las 8:30 p.m. Se suspenderá el servicio alimentador Gran Malecón.



Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de rutas, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al cliente 605-3712222 o en las redes sociales del sistema en X e Instagram @transmetrobaq.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com o @leoher70