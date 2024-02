¿Shakira estaría en el Carnaval de Barranquilla? Esto es lo que se sabe

Cuando de Shakira se trata, Barranquilla se paraliza, y más si la noticia tiene que ver con una posible visita de la artista a su ciudad, que desde este sábado 10 hasta el próximo martes 13, vivirá su máxima fiesta cultural ante el mundo.



La noticia de que la estrella internacional de la música podría estar pisando suelo barranquillero ha generado un revuelo de expectativas desde finales del 2023, y en las últimas horas el rumor en las redes sociales sobre la presencia de la cantante en el Carnaval, se ha incrementado.

Foto: Captura de pantalla

El pasado 29 de diciembre, la artista respondió a una publicación de la reina Melissa Cure, que la homenajeó con un video grabado en la estatua en su nombre, mientras de fondo se escucha la célebre canción Hips Don't Lie, y ella vestida de blanco.



"Que ganas de que venga ya ese Carnaval”, fue la respuesta de Shakira en sus stories, y la cual dejó a más de uno emocionado.



Sin embargo, no han sido solo sus fans los que han hecho eco de su posible llegada. el programa de entretenimiento 'Lo sé todo', ha especulado sobre un posible concierto de la colombiana en su ciudad natal, pues no sería sorprendente que la cantante estuviera acompañada en este evento por su amigo y colega Carlos Vives, con quien ha colaborado en éxitos como 'La Bicicleta'.



El samario es la estrella principal de la coronación de los reyes Melissa Cure y Juventino Ojito, que se desarrollará la noche de este viernes, en el estadio Romelio Martínez.



La cantante también aprovecharía su visita para conocer la estatua realizada en su honor, la cual fue develada el pasado 27 de diciembre, en el Malecón del Río. EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas a la artista, pero no confirmaron su presencia.