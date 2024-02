¡Ojo! Las sanciones por infracción de tránsito durante el Carnaval de Barranquilla 2024

En la víspera del Carnaval de Barranquilla 2024, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito ha anunciado unas medidas con el fin de prevenir y/o reducir la accidentalidad durante las fiestas.



Una de ellas es el pico y placa. Se restringe la circulación de vehículos particulares en Barranquilla desde las 6:00 de la tarde del viernes 9 de febrero hasta el lunes 12 de febrero de 2024 a las 6:00 de la mañana, teniendo en cuenta el último dígito del número de placa.

En ese sentido, el viernes 9 de febrero de 2024, la medida aplica para placas terminadas en 1- 2- 3. Desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del sábado.



Sábado 10 de febrero de 2024, placas terminadas en 4- 5- 6- 7, desde las 11:00 a. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del domingo.



Domingo 11 de febrero de 2024, placas terminadas en 8- 9- 0, desde las 11:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 a. m. del lunes.



El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 572.519). Además, el vehículo será inmovilizado.

Prohibición en zona de influencia de la Vía 40

Palcos en la Vía 40. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Prohibida la circulación de todo tipo de vehículos y actividades de cargue y descargue los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de febrero de 2024, en la zona conformada por las siguientes vías.



Vía 40 desde la calle 85 hasta la carrera 54. (Inclusive) Carrera 54 entre Vía 40 y calle 48. (No Inclusive). Calle 48 entre carrera 54 y calle 58. (No Inclusive). Calle 58 entre carrera 70 y carrera 67. (No Inclusive).



Carrera 67 entre calle 58 y calle 75. (No Inclusive). Calle 75 entre carrera 67 y carrera 60. (No Inclusive). Carrera 60 entre calle 75 y calle 79. (No Inclusive). Calle 79 entre carrera 60 y carrera 68. (No Inclusive).



Carrera 68 entre calle 79 y calle 84. (No Inclusive). Calle 84 entre carrera 68 y carrera 73. (No Inclusive). Calle 82 entre carrera 73 y carrera 76. (No Inclusive). Carrera 76 entre calle 82 y calle 85. (No Inclusive). Calle 85 entre carrera 76 y Vía 40. (No Inclusive).

Estas son las sanciones por esa medida

El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, el vehículo será inmovilizado ($ 572.519).



El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada B.19 Realizar el cargue y descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con multa equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 305.344).



Suspensión de Permisos: los vehículos que cuenten con permiso especial para realizar actividades de cargue y descargue en esta zona, no podrán hacer uso de él durante los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de febrero de 2024.

Prohibición de parqueo de vehículos

Las autoridades prohíben el estacionamiento de vehículos en vía y todo espacio público, desde las 11:00 de la noche del viernes 9 de febrero de 2024 hasta las 11:59 p.m. del martes 13 de febrero de 2024, en la zona conformada por las siguientes vías.



Vía 40 desde la calle 85 hasta la carrera 54. (Inclusive). Carrera 54 entre Vía 40 y calle 48. (No Inclusive). Calle 48 entre carrera 54 y calle 58. (No Inclusive). Calle 58 entre carrera 70 y carrera 67. (No Inclusive). Carrera 67 entre calle 58 y calle 75. (No Inclusive).



Calle 75 entre carrera 67 y carrera 60. (No Inclusive). Carrera 60 entre calle 75 y calle 79. (No Inclusive). Calle 79 entre carrera 60 y carrera 68. (No Inclusive). Carrera 68 entre calle 79 y calle 84. (No Inclusive).



Calle 84 entre carrera 68 y carrera 73. (No Inclusive). Calle 82 entre carrera 73 y carrera 76. (No Inclusive). Carrera 76 entre calle 82 y calle 85. (No Inclusive). Calle 85 entre carrera 76 y Vía 40. (No Inclusive)



Así es la sanción por esa medida

El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.2 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos, será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 572.519).



La invitación es a todos los barranquilleros y visitantes que mantengan una conducta responsable, a cuidar su vida y la de los demás y evitar acciones que podamos lamentar. Recuerden que su familia los espera. Queremos que todos disfruten felices y nuestra meta es cero muertes por accidentes de tránsito en este Carnaval 2024”, dijo Eucaris Navarro, secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

