Este martes llega a su fin el Carnaval de Barranquilla 2023, el cual ha recibido críticas de hacedores de la cultura por la organización. Otro que se declaró “insatisfecho” fue el alcalde Jaime Pumarejo.



Sus declaraciones las hizo el primer día de fiestas, el pasado sábado 18 de febrero, durante el desfile de la Batalla de Flores en la Vía 40.

“Si me preguntan ¿si estoy satisfecho con la Batalla de Flores? No, porque hay muchas cosas que tenemos que mejorar para seguir siendo referentes de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”, dijo el mandatario del Distrito al periódico El Universal.



Pumarejo agregó que al respecto existe una gran responsabilidad y hay que trabajar para que estas fiestas no solo sean las mejores, sino que preserven la cultura.

Analizarán lo sucedido de manera privada en la Junta

El alcalde de Barranquilla destacó la alegría de la gente, el arribo de los turistas y aseguró que en este trabajo se debe “recoger lo bueno y mejorar lo que debemos mejorar”.



“Siempre nos faltarán muchas cosas, pero esto lo hablaremos en privado en la Junta de Carnaval y pondremos unas metas para mejorar. En términos generales vamos muy bien, porque hay seguridad, hay tranquilidad de la gente y están disfrutando”, expresó.



Jaime Pumarejo recordó que, desde el año pasado, el Carnaval pasó a ser mayoritariamente público, toda vez que el Distrito de Barranquilla es socio mayoritario de Carnaval S.A.



Horas más tarde de este mismo día, uno de los protagonistas de las fiestas que expuso su incomodidad fue el ‘Checo’ Acosta, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que la tardanza al momento de presentarse en la Vía 40 afecta su agenda y su imagen.

Quejas en la Gran Parada de Tradición

“Es una falta de respeto. Todo el año ensayando, invirtiendo plata y tiempo para entregar un buen show y nadie nos ve”, fueron las palabras de un hacedor del Carnaval de Barranquilla indignado por la situación que se repitió el día domingo en la Gran Parada de Tradición. pic.twitter.com/GHLhVk3Wgj — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) February 20, 2023

Mientras que el domingo, un hacedor grabó un video de una queja, en la que expresó su indignación por lo que consideró una “mala organización” de la Gran Parada de Tradición.



En la grabación, se logra observar cómo una danza del garabato desfila sobre el ‘Cumbiódromo’ en horas de la noche y ante la soledad del escenario, toda vez que el público ya se había ido del lugar.



“Los grupos folclóricos aún desfilan. No sabemos para quién desfilan. Solamente para unos tres, cuatro, cinco, seis miembros del jurado. Después de toda una inversión, de todo un tiempo que se hace, esta es la situación: la mala gestión por parte de los encargados”, dijo el hombre.



El afectado lamentó lo sucedido y afirmó que, además de este grupo, también resultaron perjudicadas danzas tradicionales como la Danza del Congo, el mapalé, y las cumbias.

La versión de la gerente de Carnaval

En una publicación de El Heraldo este martes, la gerente de Carnaval S.A., Sandra Gómez, señaló que revisan la logística alrededor de los desfiles de la Vía 40 y añadió que en este proceso están incluidos el Distrito y la Policía.



“El domingo y el lunes, los desfiles transcurrieron con fluidez. El domingo terminó con la caída del sol, lo que generó inconformidad, porque muchos palcos estaban vacíos, pero esperamos que eso se subsane”, dijo Gómez.



Este medio contactó a la organización del Carnaval para conocer su reacción ante las quejas. Sin embargo, señala que la respuesta oficial será dada en una rueda de prensa programada para este miércoles 22 de febrero.



