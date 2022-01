La postergación del Carnaval de Barranquilla, que se realizará del 26 al 29 de marzo, como prevención frente al covid-19 con su variante ómicron, causa un impacto más allá de lo anímico en muchos de sus protagonistas, y en general en actores económicos de la capital del Atlántico.



Si bien el panorama resulta más alentador que el del año anterior, cuando por tercera ven en su historia la fiesta tuvo que ser cancelada, la incertidumbre reina en diversos segmentos de la economía, que tienen en los cuatro días de jolgorio su pico más alto de favorabilidad.

El Carnaval más reciente permitió que llegaran a Barranquilla 408 mil millones de pesos. Con este indicador, la ciudad multiplicó por 23 su inversión, de acuerdo a cifras oficiales.



La economía del Carnaval no se limita a lo gastado por los espectadores en los principales desfiles (1 millón 550 mil en 2020), los grandes conciertos, las rumbas en centenares de establecimientos, ni a la ocupación hotelera que alcanza la totalidad.



Un poco más de 300 agrupaciones dancísticas son parte de la celebración y cada miembro incide de pies a cabeza en el PIB de la ciudad.



En esta ocasión, no hay perspectivas de eventos con artistas internacionales como los venidos en años recientes: Ricky Martin, Rubén Blades, J Balvin, Juan Luis Guerra, entre otros. Tampoco hay una cifra concreta sobre la ocupación hotelera, debido a que el grueso de los viajeros programa con tiempo vacaciones o días de descanso para su arribo.



Al contexto se suma que en 2020, según cifras de Fenalco, seis sectores comerciales registraron un 28 por ciento de aumento en sus ventas durante el precarnaval, etapa que ahora se ha hecho más extensa, pero cuenta con menos eventos.



En particular, las licoreras con la llegada de la fiesta fijan una proyección del 75,9 por ciento en el aumento de sus ventas.

¿Qué dicen los carnavaleros?

Adolfo Maury, director del Congo Grande de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Esperábamos a un grupo de 20 personas que venían de Estados Unidos y ya no estarán. Eso golpea bolsillo de artesanos, modistas y más gente FACEBOOK

"Nosotros, con la reprogramación de la fecha, recibimos un golpe bajo. Los patrocinios de la empresa privada no llegan con la misma fluidez por la incertidumbre generada. A esto sumamos que se han cancelado una serie de eventos para los que recibimos auxilios económicos, con los que normalmente subsidiamos vestuarios, refrigerios y detalles logísticos. Y en este momento tampoco sabemos cuánto vamos a recibir de parte de la Secretaría de Cultura por concepto de estímulos", expuso Adolfo Maury, director de El Congo Grande.



Maury, quien está al frente de la danza más antigua de la fiesta (participa desde 1875), agrega que el vestuario de cada congo promedia un millón de pesos, incluyendo materia prima y confección.



La cadena productiva se afecta más si se tiene en cuenta que una parte importante de los 120 miembros del grupo viven por fuera de Barranquilla y ahora no les resulta posible postergar su viaje.

En 2021, las marimondas no dieron los brincos en la vía 40, sino en sus casas. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

"Esperábamos a un grupo de 20 personas que venían de Estados Unidos y ya no estarán. Eso golpea bolsillo de artesanos, modistas y más gente. También anotemos que a los músicos ya se les pagó un adelanto del 50 por ciento. Eso lo hacen la mayoría de las agrupaciones y cuando llegue la hora del toque ya dirán que la cifra es más alta. Este punto no es tan sencillo, pues no cualquiera toca tambor para un congo y no cualquiera saca versos", explicó Maury, anotando que los mencionados reciben 700 mil pesos por presentación.



Carnaval de Barranquilla S.A.S. cuenta con una lista oficial de 50 mil hacedores de la fiesta, entre los que detalla: 6.450 músicos, 1.050 costureras, 910 maquilladores, 980 artesanos y 280 teatreros.



Por su parte, Lisandro Polo, Rey Momo del Carnaval 2016 y gestor cultual encargado de organizar la tradicional Noche de Tambó, expuso: "Entiendo que hay distintas realidades, aunque en particular a nuestro grupo no le perjudica la medida, pues los artistas que traemos a la ciudad con netamente folclóricos y no cuentan con agendas apretadas. Tenían la ilusión del Carnaval en la fecha original (26 de febrero al 1 de marzo), pero ya en este momento estamos en proceso de definir los parámetros para nuestros eventos”.

La voz de la Reina del Carnaval

"Todos tenemos que hacer un nuevo esfuerzo, porque lo más importante es preservar la tradición y la vida. Estoy plenamente convencida que debemos pensar en el bienestar de todos, para que vivamos un Carnaval histórico cuando las circunstancias así lo permitan", manifestó Valeria Charris Salcedo, Reina del Carnaval 2022.



Bajo las actuales circunstancias, la soberana y su equipo encargado de la puesta en escena de lo que será la Lectura de El Bando y la Noche de Coronación, aprovechan los días para hacer más impactante lo que podrá ver el público.

Valeria Charris Salcedo creció en el Carnaval de los niños, siendo parte de los procesos de Voz Infantil y Hola Juventud. Foto: KRONOS

Esta es la historia del Carnaval de Barranquilla

En aquella época no había una fecha estipulada para el festejo. Existió la figura de un pregonero que anunciaba que en pocos días llegaba el Carnaval FACEBOOK

TWITTER

A principios del siglo XVIII surgió el Carnaval de Barranquilla, cuando la naciente urbe recibió a habitantes de toda la región Caribe. Estos se trasladaron con las expresiones, principalmente musicales y dancísticas, arraigadas a partir de la hibridación cultural vivida en los tiempos de la Colonia.



“En aquella época no había una fecha estipulada para el festejo. Existió la figura de un pregonero que anunciaba que en pocos días llegaba el Carnaval. Entonces, la gente celebraba hasta varias veces en un año. Ya luego se institucionalizó por medio de la jerarquía de la Iglesia y se fijó con el calendario teniendo en cuenta la cuaresma, estableciendo un vínculo entre la fiesta de la carne y la religiosa”, explicó Alfredo De la Espriella, historiador carnavalero insigne, a EL TIEMPO



A lo largo del siglo XX el Carnaval dejó de celebrarse en 1902, debido a la Guerra de los Mil Días. Y en 1903, regresó con mayor tamaño y fastuosidad. Fue cuando al general Enrique Vengoechea se le ocurrió hacer la Batalla de Flores, para dejar a un lado la tragedia.



Luego, en 1947, se dio la muerte del futbolista barranquillero Romelio Martínez, debido a una tragedia aérea el 15 de febrero (sábado de Carnaval). Tras el hecho, el presidente Mariano Ospina Pérez decretó el duelo nacional.



Ya en 2021, fue el turno del covid-19 y un año después llega el Carnaval postergado. La diferencia con las otras épocas es sencilla: además de ser un elixir para la masa y una manera de concebir la vida, ahora la fiesta que es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, es la alternativa de desarrollo o sustento para miles.

WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO

BARRANQUILLA

