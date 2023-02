La fiesta más importante de Colombia está por comenzar y, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el Sistema de Información Turístico Distrital, para la temporada de Carnaval 2023, la ciudad espera la llegada de 500.000 personas que gastaran en promedio entre $1.000.000 y $1.400.000 por visitante.



De acuerdo con estas proyecciones, el Carnaval de Barranquilla movería al menos unos $500.000 millones en 2023, una suma que impacta el comercio, la gastronomía, la hotelería, el transporte y el entretenimiento, entre otros sectores de la ciudad.

En el 2022 el estudio de movimiento económico del Carnaval, realizado en conjunto por Fenalco, Alcaldía y Cámara de Comercio, arrojó que el Carnaval movió alrededor de $400.000 millones.



Los números, revelados dan una idea del dinero que entrará en la ciudad por cuenta del Carnaval, que contará con cerca de 250 eventos desde el 18 al 21 de febrero.



Como es de suponer los precios de los servicios ofrecidos durante esos cuatro días aumentaron, pero existen ofertas para todos los bolsillos. EL TIEMPO se dio a la tarea de revisar los precios de pasajes y hoteles.

A dónde hospedarse



La ocupación hotelera alcanzará durante el Carnaval casi un 100 por 100. En total Barranquilla cuenta con más de 6.300 habitaciones distribuidas en 130 hoteles.



Si usted a última hora está pensando en venir a Barranquilla gozarse el Carnaval, tengan en cuenta que la ocupación hotelera para viernes, sábado y domingo está copada.

Facebook Twitter Linkedin

El Carnaval es imaginación y creatividad. Foto: Archivo Particular

Una noche en un hotel cinco estrellas de la ciudad está por el orden del 1.500.000 a los 2.000.000 de pesos.



El presidente de Cotelco Atlántico Mario Muvdi reconoce que esta temporada carnavalera ha sido atípica por la alta demanda que ha tenido el sector hotelero por parte de visitantes nacionales y extranjeros.



“Desde hace un mes está copada la ocupación hotelera”, explicó Muvdi, quien no descarta que en alguno de los hoteles se registren cancelaciones de última hora y se oferten estos cupos.



No obstante, como toda ciudad, Barranquilla tiene establecimientos que ofrecen hospedaje sin estar registrados en el gremio o ante Cámara de Comercio. Un ejemplo, es la aplicación Booking, la cual ofrece apartamentos, casas o dormitorios para alquiler.



Si bien no es posible conocer cuántos alojamientos tiene Booking registrados en Barranquilla, sí se puede conocer cuántos se encuentran disponibles para la época de Carnaval. En este sentido, los precios mínimos y máximos de la plataforma muestran que del 18 al 21 de febrero hay alojamientos desde $792.000 hasta $2’160.000.



Por su parte, una revisión de Hostelworld, portal que ofrece hospedaje en hostales, muestra que tiene disponibilidad para esas fechas dormitorios desde $300.000 hasta 1’400.000 privado.

Cómo ir y venir

En contraste, quienes busquen transporte por vía aérea encontrarán precios altos por trayecto. Una consulta rápida de los pasajes Bogotá-Barranquilla, con fecha de salida del 18 y regreso el 21 de febrero, muestra que en Avianca, por ejemplo, se consiguen desde los $309.520 por el trayecto de ida, mientras que el regreso en clase económica está en hasta $448.7700.

Facebook Twitter Linkedin

Los Arlequines son grandes protagonistas del Carnaval de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Eso quiere decir que, en promedio, un viaje a Barranquilla planeado a última hora podría costar algo más de $758.290 ida y vuelta.



No obstante, en Viva Colombia hay precios más bajos por: trayecto los tiquetes oscilan entre los $250.000 y $320.000.

Eventos para todos los gustos

Los eventos serán una de las principales atracciones de los asistentes. Este años los asistentes a las fiesta podrán gozar con la presentación de artistas internacionales como Juan Luis Guerra, El Gran Combo de Puerto Rico, Bony Cepeda, Hermanos Rosarios, Eddy Herrera, Puerto Rican Power, Maelo Ruíz y nacionales como Peter Manjarrez, los Hermanos Zuleta, Checo Acost, Grupo Bananas, entre otros.



El Metro concierto, por ejemplo, tiene boletas desde los $40.000, hasta palcos de $16’000.000. La Gran Parranda Vallenata maneja precios de entrada desde $60.000 hasta $3’800.000. Otra opción que tienen los visitantes es Baila la Calle por $20.000.



En total se realizarán 250 eventos, algunos pagos y otros gratuitos como los desfiles de la Batalla de Flores y Gran Parada. Aquí una silla puede costar 60 mil pesos y un palco hasta 250 mil pesos.



La industria del carnaval crea también actividades informales, como lo relacionado con artesanías y prendas de Carnaval. En la plaza de La Paz puede conseguir su pinta carnavalera. Una camisa o franela la pueden conseguir entre 40.000 y 60.000 pesos.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com