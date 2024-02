Así será el pico y placa para vehículos particulares por el Carnaval de Barranquilla

Con el fin de prevenir accidentes y facilitar movilidad durante los días de fiestas del Carnaval de Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito implementará nuevas medidas.



(Lea también: Anuncian participación de primera dama Verónica Alcocer en el Carnaval de Barranquilla)



Hay que recordar que, a finales de enero, esta dependencia anunció pico y placa por el montaje de palcos para los desfiles en la Vía 40. Pues bien, a esta estrategia se suman unas nuevas en toda la ciudad.

Se restringe la circulación de vehículos particulares en Barranquilla desde las 6:00 de la tarde del viernes 9 de febrero hasta el lunes 12 de febrero de 2024 a las 6:00 de la mañana, teniendo en cuenta el último dígito del número de placa.



En ese sentido, el viernes 9 de febrero de 2024, la medida aplica para placas terminadas en 1- 2- 3. Desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del sábado.



Sábado 10 de febrero de 2024, placas terminadas en 4- 5- 6- 7, desde las 11:00 a. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del domingo.



Domingo 11 de febrero de 2024, placas terminadas en 8- 9- 0, desde las 11:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 a. m. del lunes.



Los vehículos que tengan restricción y los visitantes que se encuentren en tránsito por Barranquilla podrán circular solo ese día, portando y presentando el tiquete de peajes ubicados en las vías de acceso a la ciudad, con la fecha y hora de ingreso, la cual no debe exceder un periodo de cuatro horas.



El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 572.519). Además, el vehículo será inmovilizado.

Estas son las excepciones

Los que conforman la ‘caravana presidencial’. Los destinados para el uso y seguridad del Alcalde Mayor del Distrito de Barranquilla y Gobernador del Departamento del Atlántico.



Los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Militares, Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), utilizados para el transporte de sindicados y condenados.



Las ambulancias, los vehículos pertenecientes al cuerpo de bomberos y cualquier otro dedicado exclusivamente a la atención de emergencias y atención médica o de salud, debidamente identificados.



Los vehículos adaptados para la conducción y transporte de personas con discapacidad. Los vehículos operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, debidamente identificados.



Los vehículos destinados al control de tráfico y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y de las aseguradoras que atienden siniestros y/o accidentes de tránsito, debidamente identificadas como tales.



Los vehículos destinados al control del sistema de transporte masivo Sitm Transmetro S.A.S. debidamente identificados.



Los vehículos destinados a la prestación de los servicios de vigilancia privada y de escolta, debidamente identificados como tales y durante la prestación del servicio. Los vehículos autorizados para el transporte de valores.



Los vehículos de servicio oficial y diplomáticos. Los coches fúnebres. Los vehículos de servicio particular destinados para el transporte escolar, debidamente habilitados para tal efecto, siempre que se encuentre prestando el servicio para el cual está habilitado.



Los vehículos con blindaje igual o superior al nivel tres. Los vehículos de los medios de comunicación debidamente identificados.



Los vehículos destinados para el transporte exclusivo de carga y descarga, durante la prestación del respectivo servicio. Incluye los vehículos que transportan elementos estructurales para montaje de palcos.



Los vehículos que tengan restricción y se encuentren en tránsito por Barranquilla y deban tomar la Avenida Circunvalar en toda su extensión, podrán hacerlo sin que se les aplique la restricción.

Cambios viales temporales

En la Vía 40 avanza el montaje de los palcos para los desfiles masivos del fin de semana. Foto: Kronos

Se realizarán cambios viales de manera temporal a partir del sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de febrero de 2024, vías que normalmente son de doble sentido vial, pasarán a único sentido de circulación vial. Esto con el fin de facilitar la movilidad hacia la Vía 40.



Carrera 64 entre Calles 79 y 80, cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente. Carrera 65 entre Calles 79 y 81B, cambia de doble sentido a único sentido occidente – oriente.



Carrera 66 entre Calles 79 y 84, cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente. Carrera 67 entre Calle 79 y 84, cambia de doble sentido a único sentido occidente – oriente.



Carrera 68 entre Calles 79 y 84, cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente. Calle 81 entre Carreras 64 y 76, cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente.



Calle 84 entre Carreras 76 y 75B, cambia de doble sentido a único sentido norte – sur. Carrera 76 entre Calles 85 y 89, cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente.

Se suspende el pico y placa para taxis

El viernes 9 de febrero de 2024 se suspende la medida de pico y placa para todos los taxis en la ciudad de Barranquilla.



A partir del lunes 12 de febrero de 2024, se restablece el calendario de pico y placa para taxis, según el cronograma establecido.



Lunes 12 de febrero de 2024: 3 y 4. Martes 13 de febrero de 2024: 5 y 6. Miércoles 14 de febrero de 2024: 7 y 8. Jueves 15 de febrero de 2024: 9 y 0. Viernes 16 de febrero de 2024: 1 y 2.

Prohibición de circulación de vehículos

Prohibida la circulación de todo tipo de vehículos y actividades de cargue y descargue los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de febrero de 2024, en la zona conformada por las siguientes vías.



Vía 40 desde la calle 85 hasta la carrera 54. (Inclusive) Carrera 54 entre Vía 40 y calle 48. (No Inclusive). Calle 48 entre carrera 54 y calle 58. (No Inclusive). Calle 58 entre carrera 70 y carrera 67. (No Inclusive).



(Además: Carnaval de Barranquilla: estiman arribo de 6 mil pasajeros adicionales por aeropuerto)



Carrera 67 entre calle 58 y calle 75. (No Inclusive). Calle 75 entre carrera 67 y carrera 60. (No Inclusive). Carrera 60 entre calle 75 y calle 79. (No Inclusive). Calle 79 entre carrera 60 y carrera 68. (No Inclusive).



Carrera 68 entre calle 79 y calle 84. (No Inclusive). Calle 84 entre carrera 68 y carrera 73. (No Inclusive). Calle 82 entre carrera 73 y carrera 76. (No Inclusive). Carrera 76 entre calle 82 y calle 85. (No Inclusive). Calle 85 entre carrera 76 y Vía 40. (No Inclusive).

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla