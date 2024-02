Incautan 313 botellas de licor adulterado en vísperas del Carnaval de Barranquilla

Luego de un trabajo articulado, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este jueves 8 de febrero operativos simultáneos en la ciudad, mediante diligencia de registro y de allanamiento y visitas de control aduanero a establecimientos abiertos al público.



Así lograron la aprehensión de 313 botellas de licor de reconocidas marcas, las cuales presentaban inconsistencias en el sello y estampillas.

Además, se evidenció que el contenido de las botellas tenía partículas extrañas y de acuerdo al concepto emitido por los peritos, estas bebidas alcohólicas no eran aptas para el consumo humano.



En los procedimientos, fue capturada una persona, la cual fue dejada a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.



Desde la Policía Fiscal y Aduanera, hicieron una invitación a los consumidores y comerciantes para que aprendan a identificar el licor legal, teniendo en cuenta las siguientes características.

Recomendaciones de las autoridades

Verifique que el licor no tenga sedimentos. Revise la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión y que las pestañas de los empaques no tengan residuos de pegamento.



Desconfíe de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores estandarizados. Compre el licor en sitios de confianza. Informe inmediatamente a las autoridades si tiene conocimiento de lugares clandestinos dedicados a la venta de licor.



Ante este panorama, las autoridades activaron el ‘Plan Anticontrabando’, previo a la celebración del Carnaval de Barranquilla, en aras de evitar la comercialización, almacenamiento y distribución de licor adulterado y de contrabando.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla