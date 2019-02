El llanto de la eterna viuda del Carnaval de Barranquilla

Hasta que el cuerpo aguante

La pérdida de su esposo no es un impedimento para que esta mujer siga disfrutando y aportando a la fiesta de La Arenosa. Hoy, aún sigue llorando a Joselito para conmemorar y hacerle un homenaje a su esposo, quien en vida le regaló los más hermosos frutos de su vida, sus dos hijos.

Por eso no solo llora Joselito, sino también a Camilo. Y por eso, al lado del cajón, grita:

— ¡Ayy, Camilo, mijo porque te fuiste!

— Te lo decía, Camilo que el ron y el cigarrillo te iban a matar.

—¿Por qué no hiciste caso, mijo lindo?

—Me dejaste dos retoños: César y Margarita, mis hijos mijos lindos.

La verdadera viuda de Joselito, como ella misma se proclama, sufrió una caída que le ha ocasionado dolores en varias partes de su cuerpo, pero esas dolencias no será impedimento para que este año nuevamente se vista de traje y sombrero negro —al que le gusta no tiene dolor, la luz del frente es la que alumbra, así que allí estaré nuevamente—, afirma Judith.

A medida que se acerca los carnavales, dice, su cuerpo se va aliviando y su espíritu se alegra más. "Mi doctor me dijo que yo era la viuda de Joselito y debía salir en el desfile, pero que lo acompañara hasta donde me sintiera bien", dice. Por eso, se toma las pastillas con mucha puntualidad y trata de no hacer mucho oficio de peso en la casa.

Esta semana se midió le vestido dos veces, sintió que le quedaba un poco ancho, ha bajado de peso, por lo que mandó a llamar al sastre para que se lo ajustara, ya todo está listo para que el martes de carnaval salga a llorar a Joselito y a recordar a su amado Camilo.

El miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de la Cuaresma Católica, va al cementerio a visitar a su esposo. “Camilo, te recuerdo con alegría", le dice, pero esta vez sí le salen lágrimas de verdad.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS, Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla