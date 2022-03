Momentos de tensión, contención de respiración, caras largas y hasta frustración, se sintieron en el ambiente carnavalero de la ciudad cuando a finales de diciembre pasado y principios de enero 2022 se rumoraba que el Carnaval tampoco iba a poder ser presencial.



Tanto en la Casa del Carnaval, como en la Alcaldía Distrital la incertidumbre reinaba.

“Prácticamente, todo estaba listo, pero en el papel. Nadie se atrevía pronunciar algo, ni siguiera sugerir; es más, la encargada de estructurar la programación hizo más de 60 borradores, y el diseñador de artes gráficas andaba de manos cruzadas, sin ideas, sin saber qué hacer. En verdad que fue una situación complicada”, comentó una persona allegada a la organización de la fiesta.



Mucho antes, en julio pasado, al anunciar la nueva gerente de la Fundación Carnaval, Sandra Gómez, y casi en simultánea la escogencia de la reina número 86, Valeria Charris Salcedo, el alcalde Jaime Pumarejo anunció, de manera optimista, que la fiesta 2022 sería una realidad, pero dejando abierta la ventana de que todo dependía del comportamiento de la pandemia del covid-19, que no daba tregua.



Lo cierto es que el Carnaval estaba listo para iniciar programación oficial el 18 de enero con la Lectura del Bando en la Plaza de la Paz, y culminarla el 1° de marzo con el entierro de Joselito, todo de la mano de la reina Valeria Charris Salcedo y el rey Momo, Kevin Torres.



Sin embargo, por recomendación de un comité de evento creado por la Alcaldía para evaluar la situación relacionada con el Carnaval, y con base en los reportes diarios del Ministerio de Salud, primero se decidió posponer fecha y fusionar eventos (bando y coronación, básicamente) en el mismo mes de febrero.



Con el pasar de los días y valorando la emergencia sanitaria se decidió, finalmente, la celebración de la fiesta entre el 26 al 29 de marzo, iniciando la pretemporada el día 2 con el evento Joselito Vive, realizado en el Gran Malecón del Río, seguido por la Noche de Guacherna, el viernes 18 de marzo en su tradicional escenario callejero, la carrera 44.



Superados los momentos de tensión y con la respiración en calma, la propia reina Valeria dispuso que como no se pudo gozar plenamente el Carnaval del 2021, este… ”¡Vale por dos!”.

BARRANQUILLA