¡A gozar curramba! Se viene el punto alto de la fiesta más celebrada del país. Por seguridad vial y por el desarrollo de desfiles y eventos enmarcados en el Carnaval de Barranquilla 2023, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial autorizó para el sábado 18, domingo 19, lunes 20 y martes 21 de febrero de 2023, los siguientes cierres de vías para este sábado 18 de febrero:

Gran desfile del Rey Momo 2023

Durante la puesta en escena, la reina realizó un recorrido por los logros obtenidos y bailará diferentes ritmos. Foto: Agencia Kronos

Por el Gran Desfile del Rey Momo 2023, organizado por Carnaval De Barranquilla S.A.S, se han programado cierres de vías para el sábado 18 de febrero de 2023, a partir de las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.



Recorrido:



Se iniciará en la Calle 17 con Carrera 38, avanzará por la Calle 17 hasta la glorieta enlazando la Calle 18, continuará por el Boulevard de Simón Bolívar hasta llevar a la Carrera 4c, cancha de Simón Bolívar, donde finaliza.



Desvíos:



Los conductores que circulan desde Santa Marta hacia el norte de Barranquilla e ingresen por el puente Pumarejo, tomarán el Corredor Portuario hacia su destino.



-Los conductores que circulan desde el norte o centro de la ciudad, tomarán la Carrera 38, continuarán por el Corredor Portuario hasta el puente Pumarejo y seguirán con su destino.



-Los conductores que circulan desde el sur de la ciudad hacia el Centro, tomarán la Carrera 30 para continuar hacia su destino.



-Los conductores que circulan desde el sector del puente Pumarejo hacia Soledad (o viceversa), tomarán la Calle 18 para continuar hacia su destino.

Batalla de Flores del Recuerdo:

Sonia Osorio Carnaval de la 44

‘La Danza, mi Mundo, mi Todo’ fue el espectáculo de coronación de Natalia, la historia de una reina cuyo mayor sueño es bailar. Foto: Agencia Kronos

Por el evento Batalla de Flores del Recuerdo: Sonia Osorio Carnaval de la 44, organizado por la Asociación de Grupos Folclóricos del Departamento del Atlántico, se han programado para el sábado 18 de febrero de 2023, cierres de vías desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.



Recorrido:



Tendrá una zona de concentración desde la Calle 79 con Carrera 44 e inicia su recorrido en la Calle 72 con Carrera 44 y continuará por la Carrera 44 hasta la Calle 53 donde finalizará el recorrido.



Desvíos:



– Los usuarios que se desplacen de sur a norte o viceversa tendrán como alternativa las calles 84, 82 y 45 (Avenida Murillo).



– Los usuarios que se desplacen de oriente a occidente o viceversa tendrán como alternativa las Carreras 43, 41, 38, 54, 59 y 60. Adicionalmente se podrán utilizar las Carreras 45, 46, 47 y 50 entre calles 54 y 79.

Gran fiesta tradicional del Hotel El Prado

La Batalla de Flores volvió a la Vía 40 el año pasado, tras la suspensión por covid. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Por la Gran Fiesta Tradicional del Hotel El Prado, organizado por la empresa Consorcio FTP, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023 a partir de las 2:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 19 de febrero de 2023, el cierre total en los siguientes sectores:



– Calle 72 entre carreras 53 y 57 (Sin incluir cras)



– Carrera 54 entre calles 70 y 74 (Sin incluir calles)



– Carrera 55 entre calles 72 y 74 (Sin incluir)



– Carrera 56 entre calles 70 y 74 (Sin incluir calles)



Desvíos:



– Los conductores que transitan por la zona de influencia del evento en sentido norte- sur y sur-norte, tomarán las Calles 70 y 74 y la Carrera 53 para los que transitan en sentido este- oeste.

El patio a la calle

Las carrozas del Carnaval 2023 estarán , inspiradas en los 120 años de la Batalla de Flores. Foto: Kronos



Por el evento El Patio a La Calle organizado por Distribarq SAS, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023, el cierre de la Calle 39 entre Carreras 21 y 21B, desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 19 de febrero de 2023.



DESVÍOS:



Tomar como rutas de desvíos las Calles 38 y 40 y las Carreras 21 y 21B.

norte por la Calle 41, tomarán las Calles 40 o 42 usando las Carreras 7C o la 7A.

Baile tradicional de Bellarena

Desfile del Carnaval de los niños en el marco del precarnaval de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Por el evento Baile Tradicional de Bellarena, organizado por Ever Ángel Rosa García, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023 desde las 2:00 p.m., el cierre total de la Calle 42 entre Carreras 1F Y 1E y la Carrera 1F entre Calles 42 Y 41B, hasta la 2:00 a.m. del domingo 19 de febrero. Y el domingo 19 de febrero desde las 2:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del lunes 20 de febrero de 2023.



Desvíos:



Los conductores transitaran por las Carreras 1G y 1E y las Calles 43 y 41B de acuerdo con su lugar de destino.

KZ BARRANQUILLERO ARREBATAO

Por Evento KZ Barranquillero Arrebatao, organizado por Karina Baza Gómez, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023 desde las 4:00 p.m., el cierre total de la Calle 37 entre Carrera 3B (sin incluir) y Calle 37C (sin incluir), hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de febrero de 2023.



Desvíos:



Los conductores que transitan por la Calle 37 en sentido sur-norte, girarán a la derecha en la Carrera 3A, después a la izquierda en la calle 37C hasta el empalme con la Calle 37.

Los conductores que van a tomar la Calle 37 en la Calle 37C, girarán a la derecha en la Carrera 3A hasta llegar a la Calle 37.

Baile de carnaval saca la estera

El evento concentra a cientos de grupos folclóricos. Foto: Agencia Kronos

Por evento Baile de Carnaval Saca La Estera, organizado por Alberto Redondo Varela, se ha programado desde el sábado 18 de febrero de 2023 a partir de las 5:00 p.m., el cierre total de la Carrera 7B entre Calles 40 y 41 y la Calle 41 entre Carreras 7A y 7C, hasta las 2:00 am del domingo 19 de febrero de 2023.



Desvíos:



Los conductores que se desplazaban occidente – oriente por la Carrera 7B, tomarán la Calle 42 hacía el norte y luego la Carrera 7C hacia el Oriente. Los que se desplazaban oriente – occidente en la Carrera 7B, girarán hacia el norte en la Calle 40 para tomar la carrera 7C

Los conductores que se desplazaban en sentido norte-sur y sur-

Bacile del Santuario

Por el evento Bacile del Santuario organizado por Adolfo Heberto Castañeda Bermudez, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023, el cierre total de la Calle 45C2 desde la Carrera 8D hasta Calle 47C, desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de febrero de 2023.



Desvíos:



Se desviará tomando la Calle 48 y Carrera 8d.

BAILE DE CARNAVAL RITMO TROPICAL

Por el evento Baile de Carnaval Ritmo Tropical, organizado por Ana Rebeca Miranda Orellano, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023, el cierre total de la Carrera 10 entre calles 45c1 y 45c5 y la Calle 45C2 entre Carreras 9G y 10, desde las 2:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del domingo 19 de febrero de 2023.



DESVÍOS:



Usar rutas de desvío las Carreras 10B y 9F y calles 45C y 45C5.

KZ CHAMBACULERA

Por el evento KZ Chambaculera, organizado por Ricardo Antonio Peralta Benavides, se ha programado para el sábado 18 de febrero de 2023 el cierre total en la Carrera13 entre Calles 23 Y 24, desde las 6:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de febrero de 2023.



DESVÍOS:



Tomarán como rutas de desvíos la Carrera 13 y Calles 23 y 24.



