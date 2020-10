Carnavaleros: quien se cuida es quien lo goza...

La frase que asegura que un soldado avisado no muere en guerra es tan vieja como falsa. Desde la llegada del covid-19, que obligó al confinamiento a partir del pasado abril, el Carnaval de Barranquilla 2021 comenzó a respirar con dificultad. Aun así, pese a las aterradoras estadísticas, la mayoría se resistió a creerlo.

Hace un mes se dijo que la fiesta llevaría colores y formas a la virtualidad. Y ayer, muy temprano, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció lo inevitable: “la fiesta está aplazada. La fiesta no será en febrero, no sabemos cuándo será, no sabemos si será en 2021. Lo que sabemos es que en febrero no habrá Carnaval”.



El hecho, pese a que se vio venir hace mucho tiempo, al ser confirmado por una voz oficial estremeció ayer desde las primeras horas a la ciudadanía, que más allá de emplearla como escenario catártico, fundamenta en ella buena parte de su economía de cada inicio de año. Todo lo que se diga acerca de virtualidad, suena por el momento a lánguido consuelo.

“Todavía trabajamos en detalles de la agenda, queremos que todas las expresiones y variedad folclórica del Carnaval y sus hacedores tengan su espacio. En las próximas semanas la daremos a conocer a todos”, expresó Carla Celia, directora de la Fundación Carnaval S.A.S.



“De acuerdo con el alcalde, en el 2021 trabajamos en una agenda para honrar su tradición cultural y patrimonio, el legado de hacedores, para mostrar la tras escena de esta manifestación cultural símbolo de Barranquilla en el mundo, sin poner en riesgo la vida y salud de sus participantes”, agregó.



Entre los protagonistas de la fiesta prima el sentido común y la intención de hallar soluciones que se adapten a las circunstancias. “Bajo las circunstancias de antes no puede haber Carnaval, pero la virtualidad es la opción más viable. La cultura y la educación domestican al hombre según la antropología; cancelar radicalmente el carnaval generaría impacto psicosocial y debemos pensar para prevenir”, sostuvo la folclorista e investigadora cultural Daniella Pérez.



Por su parte, Freddy Cervantes, Rey Momo 2019, expuso su opinión con su estilo letaniero: “El covid nos hecho mucho daño, y la gente no se controla, Carnaval hay todos años, pero la vida es una sola”.

Fuerte golpe a la economía

Por vía aérea este año llegaron en época de Carnaval 26.000 pasajeros a Barranquilla, 15% más que el año pasado. De estos, 3.000 lo hicieron en vuelos internacionales. Por medio de las empresas de transporte terrestre arribaron 66.123 pasajeros.



A esto debe sumarse el impacto de la fiesta en el comercio, que de acuerdo a Fenalco en el solo precarnaval fue del 33%. También la ocupación hotelera en la época supera el 90%.



“Hay pérdidas que tenemos, porque mientras se soluciona la situación, nosotros seguimos pagando personal, mantenimiento y alquiler de bodegas para esas estructuras”, explicó Eliana Gómez, empresaria dedicada a los palcos.



"Con la realización de los carnavales virtuales, tampoco veíamos un panorama claro, pues nosotros vivimos de los eventos masivos y mientras se conserve la orden de reuniones de máximo 50 personas, los contratos de palcos no son viables", añadió.​

Wilhelm Garavito Maldonado



EL TIEMPO