¡Atención! Aplazan el Carnaval de Barranquilla 2021 por covid-19

El Carnaval de Barranquilla 2021 quedó aplazado. Así lo anunció en la mañana de este lunes, el alcalde del Distrito, Jaime Pumarejo, quien manifestó que se estarán tomando más decisiones al respecto.

Las fiestas del próximo año, que estaban programadas entre los días 13 y 16 de febrero, quedaron sin fecha debido a la situación de la pandemia en la ciudad y el país, según indicó el mandatario.



"La fiesta está aplazada. La fiesta no será en febrero, no sabemos cuándo será, no sabemos si será en 2021. Lo que sabemos es que en febrero no habrá Carnaval", dijo Jaime Pumarejo a la Emisora Atlántico.

El alcalde de Barranquilla agregó que aún es prematuro decidir si se hará el próximo año. En lo que sí insistió es que en febrero están descartados los eventos festivos tradicionales, dada la imposibilidad de hacerlos.



Por lo pronto, prepararán a futuro una reunión entre la Alcaldía y Carnaval S.A.S. para tomar nuevas decisiones “en el momento en que sea necesario”.

BARRANQUILLA