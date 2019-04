Carnaval de Barranquilla entregará 181 Congos de Oro

El próximo 3 de mayo, el Carnaval de Barranquilla a través de su fundación, entregará la distinción más grande de las fiesta, el Congo de Oro, a los grupos folclóricos y disfraces que participaron, en su total fueron 823, de los cuales solo 181 serán los homenajeados.

Carnaval S.A.S, en compañía con su comité evaluador, realizaron un extenso trabajo, en donde se determinaron quienes eran los merecedores del premio de las distintas categorías, los encargados de estudiar cada propuesta, son folcloristas, historiadores, antropólogos, maestros en danzas y conocedores del Carnaval, los cuales conforman el grupo de jurados.



Según informó la entidad para elegir a los ganadores, "se tuvo en cuenta el desempeño durante los diferentes eventos del Carnaval, además de los criterios que están establecidos en el Manual de participación".

En la entrega de estas distinciones, se entregarán 55 certificados a la Excelencia para aquellos grupos que se destacaron en su desempeño, además se premiará a aquellos líderes de la tradición que llevan más de 50 años salvaguardando la fiesta más importante de Colombia.



Este son los ganadores del Congo de Oro 2019:



Líderes de la Tradición: Cumbiamba El Cañonazo, Cumbiamba La Arenosa, Cumbiamba La Revoltosa, Danza Congo Campesino de Galapa, Danza Congo Grande de Barranquilla, Danza Congo Grande de Galapa, Danza Congo Tigre de Galapa, Danza de Congo El Perro Negro, El Torito Ribeño, Danza Los Cabezones, Danza Paloteo de Barranquilla, Danza Paloteo Mixto, El Imperio de Las Aves, Indios e Indias de Trenza Chimila, Letanías Ánimas Rojas de Rebolo, Disfraz Cantinflas y sus Cantinflitas, Disfraces Enrique Salcedo, Disfraz Las Gigantonas, Disfraz Descabezados.



Cumbias: Cumbión de Oro, El Gallo Giro, La Gigantona, La Misma Vaina, Palma Africana, Fundación Folclórica Cumbiamba Barrio Abajo, La Soberana, Cumbiamba Son Soledeño, Cumbión Ñero, Cumbiamba A Son del Millo, La Momposina, Fantasía Soledeña, Danzas de Congo, Danza de Congo Espejo de Carrizal, Danza Congo Carrizaleño, Danza Congo Reformado, Danza Congo Rumbero de Barranquilla, Congo Dinastía.



Danza de Garabato: Garabato Unilibre, Garabato Colegio Marco Fidel Suárez, Son Garabato de Sabanalarga, Cipote Garabato.

Mapalé: Grupo de Danza Fuerza Negra, Mestizaje, Mezclas Afrocolombianas Mapalé,

Mapalé Juvenil de Javier Rodríguez, Bambazú, La Mamba Africana, Mapalé Juvenil de Sabanalarga.



Son de Negro: Son de Negro Barrio Centro de Santa Lucía, Generación Activa,

Danza Boryi Son de Negro.



Danzas de Relación con formación artística: Danza del Caimán Estefanía Caicedo, Danza de Los Pájaros de Identidad, Danza de Los Indios Farotos.



Danzas de Relación Tradicional: Goleros de Sabanalarga, Los Coyongos,



Danzas Especiales con formación artística: A Son de Farotas, Danza Especial Ay Ombe – Diablos Espejo, Danza de Los Indios Farotos Estefanía Caicedo.



Danzas Tradicionales: Diablos Arlequines de Sabanalarga, Las Farotas de Talaigua.



Expresiones Invitadas al Carnaval de Barranquilla: Danzas Artística Eleggua, Ciempiés de Jhohan Soji, Danzón y Pilón Riohachero, Danzas Yoruba, Negros Macoqueros del Folclor baranoero, Tambora Homenaje al Río, Nativos.



Comparsas de Fantasía: Rumbón Normalista Norsuha, Afro Caribe, Fantasía Carioca, Comparsa Klama, Kadanzá, Son Caribe, Dacaná, La Tromba Marina, Son Latino, Ballet Afrokins, Rumberos del Hipódromo, Fantasía Imperio, Pasión Latina, Comparsa Juvenil Reinas y Reinitas, Comparsa África Mia, Comparsa de Fantasía Lilistar.

Comparsas de Tradición Popular: Marimondas Quilleras de Montecristo, Selva Africana, Las Negritas Puloy, Fandango Candela, Los Auténticos Monocucos de Las Nieves, Identidad, Las Marimondas de Barrio Abajo de Paragüita,Fandango Vela y Son, Comparsa Talento Sucreño, Estampas Colombianas.



Comedias Contemporánea: Semilla del Cuerpo, La Mochila Teatro – La Vida Es Un Carnaval, Grupo Universidad del Atlántico – Algo Grave va a suceder, Marco Fidel Suárez – La Nueva Historia de Romeo y Julieta.



Comedia Popular: Las Viudas de Joselito.



Letanías: Génesis Cuelin Clan, Calancho y Su Zafarrancho, Criticones del Barrio La Esmeralda, Los Turpiales de La Normal, Come Micos de Los Montes de María, Voceros del Carnaval.



Disfraz colectivo contemporáneo: Papa Quillero, El Burro Corcoveón, Fantasía ArtDeco, Época de la Colonia de Cartagena de Indias, El Mito de Prometeo Encadenado, Los Tres Esqueletos, Las Mariposas, Guerreros Dorados, Joe Arroyo y La Verdad, Grupo Cultural Cartagena Antigua, Árabe Dorado con su Harén, El Espectro I, II III, IV, V, VI, VII y VII, Fantasía Arlequines de Sabanalarga, Reptiles de Sabanalarga, Fantasía Arcoíris en Carnaval, Katy Puloy y sus Negritas, Homenaje a la Princesa Makembá, Perlas Negras, Con y sus dobles Famosos, Mariposa colombiana, Disfraz Luis Chamié Parodias de Actualidad-Calma empanada, Dioses de Egipto, Diosas de Takumta, Las Reinas de las fantasías de la tradición, Disfraces de Ficción, Gabriel García Márquez Remedio La Bella, Las Negritas Kantuas, Lobo y Otros.



Disfraz colectivo tradicional: El Mohicano Dorado, La Diosa y Los Guerreros de Plata, Congo Africano y Otros, Negras Bollongas, Diablo y Bruja, Disfraces de Marcos Comas, Marimonsalsa.



Disfraz individual contemporáneo: Baco, Epifanía del Carnaval, El Triétnico del Carnaval, El señor de Los Anillos Gandhall, El Mago De Hoz, El Loco Vacenilla, El Indio Arahuaco, Homenaje de San Andrés Islas a Joe Arroyo, Soy Colombia, Diosa de Ébano, Princesa Makembá, Remembranza a la Llorona, Águila Dorada, Él Bebe de Sabanalarga, Dios Sol, Chaman africano, La Dama Antigua, El Pirata, Alegre Viejita, El Rey León, Disfraz La Universidad de la Salsa, El Centauro, El Gatico Rumbero, El Pirata Jack Sparrow, El Ocho Brazos, No Sea Pirata-Cd, Buti Buti Soledeño, Oscar De León, El Kiko Zambranero, El Maniquí de las 4 patas.



Disfraz individual tradicional: El Gran Mohicanito Dorado, El Varón de Las Tinieblas, El Indio Piel Roja, Reina Boyona, Arlequín Caribe, El Gorila Africano, El Gorila Currambero, Monocuco, El Diablo, El Tigre,



Disfraz Gigante: Palo E’ Muerte, Carnaval Siglo XIX, La Puntica No Má’, Los Cavernícolas, La Vida es un Carnaval.

Certificado a la Excelencia

Estos seránlos grupos y danzas que serán certificados por su excelente desempeño en cada uno de los eventos del Carnaval:



Cumbiamba Golpe Currambero, Cumbiamba La Pollera Colorá, Cumbiamba La Sabrosa, Cumbiamba El Tanganazo, Cumbiamba La Guapachosa de Chiquinquirá, Cumbiamba Del Carajo, Cumbiamba La Poderosa, Cumbiamba Tradición del Barrio Abajo, Cumbiamba Ritmo Soledeño, Cumbiamba Juepa – Jé, Cumbiamba La Vaina ya se formó, Grupo Folclórico de Docentes, Cumbiamba La 68, Cumbiamba El Mambacazo, Agrupación Folclórica La Currambera, Danza Congo Palmareño, Danza Congo Parrandero, Danza Congo Barranquillero, Toro Grande de Rebolo, Danza de Congo Bantú, Congo Moderno, Danza El Congo Costeño, Danza “Toro Cimarrón de Rebolo”, Danza Congo Zulú, La Gran Danza de Barranquilla, Danza Estrellas de Carrizal, Congo, Paz, Plata y Oro, Danza Espejo de Nueva Colombia, Los Alegres de 7 de abril, Garabato Del Norte, Garabato Nueva Generación de Galapa, Garabato De la Ocho, Corporación Cultural Son de Negro, Trietnia con La Danza del Caimán, Danza de Paloteo – Luis Soto, Festín del Gallinazo, Las Farotas de Talaigua Nuevo, Micos y Micas Costeños, Indios Farotos – Luis Soto, El Gusano de Sabanalarga, Danza Indígena, Kangaru Baile Negro, Alma De Danza – Rumberos, Estampas Colombianas, Tambora Tradicional Sexteto – Tambora Samaria, Son de Parajito Huellas de Suán, La Sucursal de La Salsa La Faena, Ilusión del Caribe, Comparsa Torito en Carnaval, To’ Monocuco, El Sabor de La Tradición del Carnaval (Maria Moñito en la actualidad), Comparsa Va Pa’ Esa ”Show De Marimonda”, Tronco E’ Marimonda, Takumta es Tradición, Merecumbeando.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2