Para disfrazarse de las marimondas del Barrio Abajo hay que pensarlo dos veces, al menos eso dicen quienes la sudan en la vía 40, de Barranquilla, en cada Carnaval, porque no es tanto ponerse el disfraz, sino los brincos que hay que dar.



(Lea también: La 'cipote pelea' en la Danza del Garabato del Carnaval de Barranquilla)



De hecho, justo en eso estaba pensando este lunes el capitán del grupo Ángel Borja antes de emprender el tercer y último recorrido por el ‘cumbiódromo’ en estas fiestas de 2022, asimilando la necesidad de brindar toda su energía, como si fuera el primer día.

Lo que hace especial a las Marimondas del Barrio Abajo son sus brincos, su alegría, su entusiasmo, la cercanía con el público FACEBOOK

“Siempre nos gusta dar lo mejor, porque las marimondas es lo que nos identifica a nosotros como barranquilleros en cualquier parte del mundo, nuestro deseo es brindarle un gran espectáculo al pueblo”, dijo el hombre, de 30 años.



La pasión por desahogar dos años sin Carnaval no es suficiente para calmar la ansiedad y los nervios que ha sentido este barranquillero, uno de los 900 integrantes del legado que dejó el fundador César ‘Paragüita’ Morales.



Llegó hora y media antes de iniciar el desfile con los colores verde, blanco y morado que identifica a la comparsa y se refleja en el vestuario con lentejuelas. Por eso su desespero por salir lo empuja a ensayar en su posición con el apoyo de la música que es reproducida por un equipo de sonido.



“Lo que hace especial a las Marimondas del Barrio Abajo son sus brincos, su alegría, su entusiasmo, la cercanía con el público… Y es que no es nada ponerse el disfraz de marimonda, sino los brincos que hay que dar”, expresó entre risas Borja, quien ya tiene 18 años en el grupo.

El video oficial con la participación de las marimondas

Ella tiene mucha afinidad con la marimonda y quería que esa canción que se hiciera pusiera al personaje en primer plano FACEBOOK

Sin embargo, si la estrecha relación entre las marimondas del Barrio Abajo y el público no fuera suficiente, a estas les llegó un plus adicional con el video oficial que grabó la reina del Carnaval 2022, Valeria Charris, en homenaje al disfraz representativo.



Fue tal el impacto, que el contenido superó en menos de un mes de ser lanzado el millón de reproducciones en Youtube, canal donde fue difundido el video, cuyas grabaciones se dieron en sitios icónicos del Centro de Barranquilla.



Así lo explicó el director de la pieza audiovisual, Javier Saltarín, quien recordó que este lleva por título ‘La Marimonda’, en el que la soberana quiso exaltar el recorrido histórico del grupo y que el hilo del video no girara en torno a ella.



“Ella tiene mucha afinidad con la marimonda y quería que esa canción que se hiciera pusiera al personaje en primer plano. Se convocó a Tato Marenco, que es un gran músico, tiene una canción de la marimonda y no solo una canción, sino un álbum para este Carnaval”, detalló el realizador.



Saltarín agregó que se pretendía que este video fuera recordado tanto en los cuatro días de las ‘carnestolendas’ como en las ediciones venideras de la fiesta. Para hacerlo posible, la producción demandó cuatro días en diciembre de 2021.

El realizador Saltarín no perdió detalles de la presentación de las marimondas en la Gran Parada de Fantasía. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

(Le puede interesar: El renacer de la fiesta: así se organiza el Carnaval en medio del covid-19)

La trayectoria de la histórica comparsa

La marimonda era un disfraz individual que fue desapareciendo en el Carnaval por ser grosero e irreverente FACEBOOK

“Empezamos a construir una pieza que resaltara lo patrimonial y lo urbano. Si te das cuenta, en muchas zonas aparece el grafiti y nuevas sonoridades. En el video vemos cómo a través de las marimondas le damos paso a los otros participantes del Carnaval”, señaló Saltarín.



En el caso de este disfraz, la pieza audiovisual muestra un recorrido desde los orígenes del personaje hasta la actualidad, etapa en la que se ve una evolución, según destacó la directora del grupo, Patricia Gómez, con más alegría y menos irreverencia.



“La marimonda era un disfraz individual que fue desapareciendo en el Carnaval por ser grosero e irreverente, cuando ‘Paragüita’ la rescató y la montó en comparsa, empezó a divertir a los demás”, cerró la barranquillera.



Es así como el video con un alcance considerable tiene dando más de ‘un millón’ de brincos a las marimondas de Barrio Abajo.



