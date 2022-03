La histórica Danza del Cipote Garabato, una batalla entre la vida y la muerte, representa lo que vivió el Carnaval de Barranquilla en estos tiempos de pandemia.



Tras 5.931 fallecidos por covid 19 en la ciudad, este fin de semana comenzaron en las calles las fiestas como un renacer de la cultura y un homenaje a esos bailadores que partieron por el virus y que dejan como herencia a generaciones que seguirán bailando en nombre de ellos para enaltecer la tradición.



Pero además del significado cultural, esta fiesta representa la reactivación de más de 53.000 personas de manera directa e indirecta, según cifras oficiales.



De acuerdo con la administración distrital, la última edición presencial, en 2020, representó un movimiento de unos 408.000 millones de pesos.



Esta suma impacta el comercio, la gastronomía, la hotelería, el transporte y el entretenimiento, entre otros sectores, de acuerdo con un estudio realizado por el Distrito, Cámara de Comercio y Fenalco.



El Carnaval se materializa en empleo y en aumento de personas ocupadas: son más de 30.000 artesanos, bailarines, vestuaristas, formadores, músicos, productores, logísticos y otros trabajadores tras bambalinas quienes anhelan, desde hace casi dos años, esta oportunidad.



La belleza de la mujer Barranquillera en todo su esplendor en la Batalla de Flores. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

La apuesta del Distrito fue por una gran agenda de Carnaval que mantuviera viva la fiesta durante todo el mes, con actividades que generaran derrame económico para la ciudad.



“Esto se materializa con la inversión de 5.900 millones de pesos, a través del Portafolio de Estímulos del Carnaval, que impulsarán a más de 120 grandes eventos para el disfrute de propios y visitantes”, asegura la secretaria de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández.



Se proyecta la llegada de hasta 357.000 visitantes nacionales e internacionales.



Este dato “representa un incremento del 5 por ciento (17.000 visitantes más) en comparación con el año anterior, donde se registraron más de 340.500”, indica la jefe de la Oficina de Turismo, Kathy López.



La motivación de un gestor cultural

En ese sentido, el director del Cipote Garabato, Hernán José Pernett Montaño, sentado en una mecedora en la puerta de la sede de la Danza y listo para coger rumbo a la vía 40, señala que este año se celebra la vida, como siempre, pero ahora más que nunca, con el regreso del Carnaval.



“Seguiremos celebrando la vida, siempre venciendo a la muerte, este año igualmente nos acompaña algo que también queremos para Barranquilla, Colombia y el mundo, que juntos podamos cantarle al covid-19: ‘¡Te olvidé!’ (Canción himno del Carnaval de Barranquilla, y ritmo garabato que identifica la danza de Garabato)”, sostiene el gestor cultural.



Lo que no olvida el también investigador de danzas del Carnaval son los orígenes del Cipote Garabato, que fue creada en 1990 por un grupo de amigos, con el objetivo de rescatar e inculcar los valores culturales en las nuevas generaciones, promulgando en cualquier ciudad o país la esencia del ser barranquillero.



“El Carnaval de Barranquilla rescató para su pueblo una de las danzas más tradicionales de nuestras fiestas, El Garabato, ocupando desde que se conformó lugares de privilegio en el folclor costeño. Después del Cipote Garabato, se han unido a perpetuar esta danza numerosos grupos, conscientes de este legado cultural”, expresa Pernett, de 62 años.

Coronación de la reina del Carnaval. Foto: Agencia Kronos

Otra de las ciudadanas beneficiadas con el retorno presencial de las fiestas es Miriam Arrieta, quien se dedica a la modistería y fortalece sus ingresos cada vez que hay Carnaval, gracias a la confección de tradicionales atuendos desde hace 23 años.



En ese periodo, la aguja de esta barranquillera se ha empleado para comparsas y danzas como el Paloteo Bolivariano, congos y marimondas. Sin embargo, “el mundo se detuvo” en noviembre de 2020 —mes en que empezaban a llegarle encargos—, cuando se enteró de que no habría Carnaval por la llegada de la pandemia.

“Se puso la cosa fea, dejamos de recibir trabajos. Hacía vestidos normales de los que me traían las personas, se hacía lo que se podía. Fue muy duro ese momento”, manifiesta Arrieta.



Sin embargo, ‘no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista’, como dice el dicho, y con el anuncio del mandatario Jaime Pumarejo del regreso de las ‘carnestolendas’ entre el 26 y el 29 de marzo de 2022, tras dos aplazamientos, la máquina de coser de esta mujer volvió a encender motores, como cuando se enciende una luz de esperanza.



“Enseguida empecé a limpiar las máquinas y a lavar las telas para preparar los vestidos nuevos. Me sentí feliz. Ya tengo mi trabajo otra vez, que es lo que más me gusta y mi fuente de ingresos”, recuerda la modista en medio de su emoción.



Más sectores beneficiados

De acuerdo con cifras de los organizadores del Carnaval, serán cerca de 500 actividades en las cinco localidades y más de 800 grupos folclóricos confirmados.



Entre los sectores impactados por la fiesta de la ‘Arenosa’ se encuentra el hotelero, en el cual se registra una ocupación aproximada del 90 por ciento, según cifras de Cotelco seccional Atlántico, destacando que esta semana tuvo un plus adicional y fue que coincidió con el partido de la Selección Colombia en el preámbulo del evento cultural.



En estos términos, la administración distrital también calcula que el gasto promedio de turistas nacionales y extranjeros, incluyendo tiquetes, durante su estadía en la capital del Atlántico es de 1.329.809 pesos por visitante.

Las danzas tradicionales desfilan en estos momentos en la Batalla de Flores. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Para la época de precarnaval, se estima un incremento de las ventas en otros establecimientos del comercio local como: licorerías (52 por ciento), peluquerías (33 por ciento), transporte (25 por ciento), bares (19 por ciento), droguerías (17 por ciento) y gasolineras (8 por ciento).



Mientras que en los cuatro días oficiales del Carnaval son las licorerías (90 por ciento) y los bares (46 por ciento) los establecimientos donde más aumentan las expectativas de venta; seguidos por transporte (54 por ciento), peluquerías (41 por ciento) y droguerías (24 por ciento), Entretanto, para las gasolineras representa el 4 por ciento.

Ingresos en feria de emprendimiento

Si se trata de hablar de impactos en la economía local por el retorno del Carnaval de Barranquilla, no puede faltar el espacio de emprendimiento que abrió en febrero de este año la Secretaría de Desarrollo Económico, denominado #ValeEmprender.



Este acto fue dirigido a microempresarios del sector cultural y, al cumplirse un mes de la iniciativa, más de 95 negocios locales de la ciudad se han beneficiado, según los primeros resultados que socializó la reina del Carnaval, Valeria Charris Salcedo.



Desde el primer día de la feria hasta ahora, se han generado ventas por más de 80 millones de pesos entre accesorios, manualidades, moda y artesanías, entre otros productos exhibidos en el centro comercial Mallplaza Buenavista.



De acuerdo con uno de los emprendedores participantes, Jhon González, la iniciativa le permitió volver a creer que sí es posible.



“Esta iniciativa ha sido una plataforma para darnos a conocer y reactivarnos pero, sobre todo, para decirle al mundo que Barranquilla es una ciudad que innova, y que nuestro Carnaval es alegría, respeto y gratitud infinita”, expresó el microempresario, quien creó Artesanías Alquimista.



Por su parte, la reina Charris les dio la bienvenida a los dos últimos grupos de 20 negocios seleccionados para participar de esta estrategia de reactivación.



“Agradezco a todos los aliados que han hecho posible mostrar el talento innato de los barranquilleros que le apuestan al Carnaval como parte de su cultura y de su economía”, manifestó la soberana.



A su turno, el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, resaltó el aumento de ventas, las alianzas estratégicas para la atracción de nuevos clientes y la visibilidad de sus respectivas marcas.



“Desde el Distrito le apostamos a este tipo de estrategias que representan reactivación económica y empleo para los barranquilleros y, a la vez, es una muestra clara de la persistencia y las ganas de los emprendedores que no se rindieron durante la época más compleja de la pandemia”, dijo el funcionario.



Es así como se vive desde todos los sectores de Barranquilla el regreso de la fiesta más importante del país en medio de la reactivación económica. Por lo que los ciudadanos lo gozan como un “Carnaval que vale por dos”, según el lema de la beldad.



DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez