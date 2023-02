Es semana de fiesta en Barranquilla y la gente lo sabe. Cualquier compromiso que tenga lo aplaza para después del Carnaval… ¡Hasta la muerte! Al menos así lo pidió Daniel Zepherín hace casi 50 años y hoy lo cantan miles de bailadores enmaicenados en la rumba.



(Lea también: El lado oscuro del Carnaval: reportan varios asesinatos en Barranquilla)



Algunas frases con las que los barranquilleros reprograman sus pendientes usando como excusa los cuatro días de goce son: "Pa' después de Carnaval le mando el informe", "Después de Carnaval hago dieta" y "Ahorro después de Carnaval".

Estábamos en un carro, cuando salió un disfraz y que le entregáramos todo… Le dije al amigo: '¡Nojoda, voy a sacar un disco de esa vaina!' FACEBOOK

TWITTER

Mientras que al compositor samario se le ocurrió gritarle en medio de la angustia al atracador: "No, no me mate, déjeme gozar, máteme si quiere después del Carnaval".



Esa composición se ha convertido en un himno de cada Carnaval y se baila desde entonces en las verbenas, templetes y casetas, la siguen programando las emisoras, especialmente para la época, arranca risas y levanta de las sillas a los jóvenes de ahora.



Todo gracias a la interpretación folclórica del maestro Dolcey Gutiérrez, pero sin imaginar el drama que vivió su compositor durante los eternos minutos que duró el hurto a mano armada.



"Cuando eso estaba pelangón (joven) y parrandeaba. Nos pasó con un amigo que ya murió. Estábamos en un carro, cuando salió un disfraz y que le entregáramos todo… Le dije al amigo: '¡Nojoda, voy a sacar un disco de esa vaina!' ", dice Zepherín a EL TIEMPO.

Así ocurrió en el Carnaval de 1976

Recuerda que estaba parrandeando un sábado del precarnaval de 1976 por los lados del mercado de Santa Marta y de pronto cuatro sujetos disfrazados aprovecharon la oscuridad de la noche para despojarlos de sus pertenencias.



"Uno veía que iban acercándose y no le paré bolas. Cuando de pronto fue '¡Quieto! Dame lo que sea ahí'. Tenía un reloj y parte del dinero que tenía pa' la parranda, apenas estaba empezando", se lamenta el hombre, de 74 años.



Afortunadamente, para Zepherin y el combo carnavalero, los individuos le hicieron caso y le perdonaron la vida. Lo material lo perdió, pero quedó viviendo para echar el cuento, convirtiendo ese suceso en canción y seguir gozando el Carnaval.



"Solo sé que compuse una estrofa y después lo terminé. La amenaza esa fue la que le dio fuerza a la composición. Una realidad que se mantiene vigente con tanta inseguridad. La humanidad ya no respeta a nadie, que Dios se apiade de nosotros. Esto está peor de lo que dice el tema", considera.

Facebook Twitter Linkedin

Los disfraces parodian asaltos a espectadores de los desfiles. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Y este fue el resultado: "Un sábado en la noche pa' tiempo de Carnaval / Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz / Salió con un revolver porque me iba a matar/ Y yo todo asustado solo pude gritar / No, no me mate, déjeme gozar, máteme si quiere después de Carnaval".



Cuenta que no denunció el robo y, después de pasar el susto, cogió la cuestión a modo de folclor y siguió adelante. Se reposó, tomó un papel, un lápiz y empezó a escribir aquella vivencia. En una hora ya la tenía lista.

La composición atrajo a Dolcey Gutiérrez

Así llegó al cantautor y acordeonero Dolcey Julio Gutiérrez de la Cruz, conocido como el 'Rey de la música picante', por sus éxitos con letra de doble sentido. Él la incluyó, a ritmo de guaracha, en el álbum ‘El rey de las multitudes’, de 1984.



"Dolcey Gutiérrez empezó grabándome un tema. Como el primer tema pegó, entonces me buscaba. Siempre en cada long play (LP) me grababa hasta cuatro temas. Entre esos temas salió ‘Cara de jirafa quítate las gafas’ y después me grabó ‘El hijo del Carnaval’ ", recuerda Zepherín, quien al pronunciar cada título lo acompaña con una breve interpretación.



En total, según los cálculos del compositor, el oriundo del Guamo (Bolívar) le ha grabado 122 letras de los más de 500 que le han llevado los cantantes a los estudios. La mayoría, inspirados en las fiestas de Carnaval.



"Uno como compositor se pega de lo que el destino lo flechó. Y me metí siempre en las cosas del Carnaval. El Carnaval tiene muchos derivados, no solamente el atraco, también tiene el cacho, la infidelidad, tiene las cosas amargas y las cosas sabrosas. Uno trata de plasmar vivencias. Son más de 500 grabados, pero compuestos tengo más de 15 mil", asegura.

La ‘profecía’ que compuso 30 años antes de la suspensión del Carnaval

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Zepherín, compositor de No me mate. Foto: Álbum familiar

Otro ejemplo es la letra de su autoría titulada ‘La pesadilla’, que le grabó Dolcey Gutiérrez hace más de 30 años, pero se hizo viral en 2021, cuando el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció la cancelación del Carnaval por el covid-19.



"Anoche yo soñé y tuve una pesadilla / Anoche yo soñé y tuve una pesadilla / Que un alcalde había prohibido el Carnaval de Barranquilla / Que un alcalde había prohibido el Carnaval de Barranquilla", dice un fragmento de la canción.



"Y se paró (el Carnaval). Así como lo plasmé, así sucedió", expresa el padre de cinco hijos, quien sostiene que aquella vez, cuando el mandatario decretó toque de queda y ley seca los días 13, 14 y 15 de febrero, lo llamaban el 'Profeta'.



Daniel Zepherín pone a prueba su memoria y dice que desde los 15 años está carnavaleando. A eso le atribuye tantas composiciones a las fiestas. De Pescaíto se fue a Sincelejo hasta que regresó nuevamente a su tierra natal.

Se describe como "una persona humilde" que le gustaba la parranda. Tuvo varios cuentos con mujeres, gracias a esa "vida cotidiana del parrandero", según reconoce entre risas, y también una persona muy querida en Santa Marta y Barranquilla, donde pegó tantas canciones carnavaleras.



Entre tantas también recuerda ‘El peluquero’, que le grabaron Los Corraleros de Majagual.



"Tengo más de 25 aires grabados. No son 25 canciones, como dice la gente, sino aires: baladas, rancheras, boleros, champetas. Los compositores de vallenato dicen que los que componen cumbia (yo soy muy fanático de la cumbia) no son compositores. Según ellos, los únicos compositores son de vallenato. Uno se calla la boca por no entrar en polémica, pero ellos están equivocados", afirma el samario.



(Además: El Cumbiódromo se viste de tradición y fantasía con la Gran Parada de Comparsas)

El compositor no puede gozar este Carnaval

Tienen que tener cuidado y miren cómo van a parrandear, porque esto está peligroso FACEBOOK

TWITTER

Zepherín asegura que, a diferencia de esos años de parrandas, esta vez la pasará guardado en casa por quebrantos de salud. Situación que lo tiene en cama, desde donde se dispuso para relatar la historia y anécdotas a este medio.



"Me da dolor decirlo, pero no puedo (celebrar), porque me siento bastante enfermo… Pero todo bien, todo bien, gracias a Dios, y la verdad es que ya el Carnaval lo disfruté bastante", dice, soltando una carcajada.



Sin embargo, aprovecha la ocasión para dejar una recomendación a los que sí tienen la 'pinta' lista: "Tienen que tener cuidado y miren cómo van a parrandear, porque esto está peligroso. Mejor dicho: métase por la orillita, porque si se fondea en el mar, se ahoga".



A hacerle caso a esta sugerencia de Daniel Zepherín, el compositor que convirtió el relato de un atraco en himno del Carnaval de Barranquilla, para gozarlo de principio a fin sin que se le vuelva una pesadilla.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Así será el pico y placa para hoy, 20 de febrero, en Cartagena

- Repudian asesinato de líder campesino a manos de sicarios en Magdalena

- Ordenan cinco días de arresto al alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar)