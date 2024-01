Estos son los cambios en rutas Transmetro por preparativos del Carnaval de Barranquilla

A partir de este lunes 29 de enero, Transmetro implementa novedades en el recorrido de las rutas alimentadoras A8-1 Paraíso y A8-2 Vía 40 debido a los cierres viales autorizados por la instalación de palcos en el sector de la Vía 40 para el desarrollo de los desfiles del Carnaval.



(Además: Barranquilla: el Gran Malecón del río Magdalena estrenará 30 mil metros cuadrados).

"Es importante tener en cuenta que en los tramos de desvío habrá ascenso y descenso libre donde no existan paraderos del Sistema", señala en un comunicado la empresa.

A8-1 Paraíso

Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 84 - carrera 65 - calle 86 - calle 84 - carrera 76 - calle 85 - carrera 81 - calle 84 - carrera 80 - calle 85 - carrera 76 - calle 80 - carrera 64 - calle 82 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo.



Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en:

- Calle 85 No. 81-32

- Vía 40 No. 83-53

- Vía 40 con calle 80 (lado sur)

- Calle 80 No. 78-19



A8-2 Vía 40

Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo.



Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en:

- Calle 77 con Vía 40, Outlet Continente

- Calle 76 con Vía 40, KIA Motors



Los desvíos estarán vigentes hasta el desmonte de las estructuras.



Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar en la Línea de Atención al Cliente 605-3712222 o en las redes sociales del Sistema @transmetrobaq.

Desde hoy pico y placa para particulares

Teniendo en cuenta el proceso de montaje, entrará en vigencia el pico y placa, que regirá desde el lunes 29 de febrero hasta el jueves 15 de febrero de 2024, entre la calle 85 y Carrera 67B, en horario de 7:30 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.



De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Tránsito, el pico y placa aplicará así:

Lunes 1 – 2 – 3 – 4

Martes 5 – 6 – 7 – 8

Miércoles 9 – 0 – 1 – 2

Jueves 3 – 4 – 5 – 6

Viernes 7 – 8 – 9 – 0



Para mantener la conectividad en ambos sentidos viales se aplicará, a partir lunes 29 de enero, un contraflujo en la Vía 40 entre Calle 82 y Carrera 67B (calzada adyacente al Río Magdalena), sobre la cual se podrá transitar en doble sentido. El cierre de las vías será de manera progresiva de acuerdo con el avance del montaje de los palcos.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com o @leoher70