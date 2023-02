Los barranquilleros están listos para sus cuatro días de Carnaval. El menos entusiasmado ya tiene puesto el sombrero y la música a todo volumen, mientras que al más desordenado lo vieron disfrazado y enmaicenado en una rueda de cumbia por Barrio Abajo.



(Lea también: Así será la operación de Transmetro en Carnaval)



No termina la víspera de las fiestas y ya están armando con la familia y el combo de amigos los pormenores del desorden, en la Vía 40, para este sábado 18 de febrero, día del desfile de la Batalla de Flores.

De acuerdo con historiadores, la violencia desatada en el país entre 1899 y 1902 paralizó las fiestas del Carnaval de Barranquilla a partir de 1900 hasta 1903, cuando se reanudó con una batalla pero de flores por iniciativa del general Heriberto Vengoechea.



“En Barranquilla, hemos encontrado que la Batalla de Flores la organizó Heriberto Vengoechea, conocido como el ‘General Carajo’. Arrancó en el Paseo Bolívar (llamado en ese entonces Camellón Abello)”, recuerda el historiador Édgar Rey Sinning, autor del libro Joselito Carnaval, entre otros ejemplares.



Por su parte, el miembro del Comité de Patrimonio del Carnaval, Carlos Sojo, señala: “Como en muchos carnavales del mundo, el desfile de carrozas, en este caso la Batalla de Flores, se convierte en el arranque de las fiestas. La historia del Carnaval de Barranquilla con sus carrozas, en 1903, comienza cuando después de un hecho trágico, triste y conflictivo, como fue la Guerra de los Mil Días, nos convertimos en una batalla de flores, que es un cambio total de chip, una catarsis completa para una ciudadanía que tenía problemas y acababa de salir de un hecho luctuoso”.

El colorido de los disfraces hace parte de las atracciones del desfile.

Los escenarios de la Batalla de Flores a través de la historia

A medida que iba creciendo, producto entre otras cosas del interés de la población por ver a la reina encabezar el evento, cambiaba el escenario. Se trasladó del Paseo Bolívar a la Avenida Olaya Herrera, también por la calle 72, la carrera 43, la carrera 44 y en la Vía 40.



En este último sector, actual escenario del desfile, se desarrolla en un tramo de 4,2 kilómetros, por lo que ha sido denominado el ‘Cumbiódromo’, donde participan 150 grupos de bailarines para registrar, aproximadamente, 25.000 personas sin incluir el público.



“Ha aumentado el número de carrozas, ahora tenemos la presencia de trailers y de camabajas con artistas montados allí. Es como el evento del día en el que explota la gente, el día en que la gente deja de pensar en otras cosas y arranca el Carnaval”, describe Sojo, vinculado a las fiestas desde hace 45 años.



Es así como la Vía 40 se transforma cada sábado de Carnaval en un derroche de talento, color, arte, jolgorio, alegría de propios y turistas nacionales e internacionales, y en una vitrina de artistas.

La Batalla de Flores se ha fortalecido con el diseño de carrozas, como la que sirvió a la reina del Carnaval de 2022.

Los protagonistas, ante un ya tradicional cielo azul despejado y el sol que no se pierde ningún detalle, son los grupos folclóricos, las comparsas, las danzas, las cumbias, los disfraces individuales y colectivos, las letanías, los invitados de la farándula nacional y, no menos importante, la beldad de las fiestas.



Se trata de un marco carnavalero para todo tipo de expresiones culturales y tradiciones que motivaron a la Unesco a declarar a estas fiestas de la capital del Atlántico como Obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.



“Toda la vida ha sido un escenario de protesta, es burlarse, es la transgresión de la realidad. Remontándonos a la historia, la danza del Torito, una de las más antiguas, era una danza liberal. Allí fueron presidentes honorarios Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán, por ejemplo. Mientras que la danza del Congo Grande era totalmente conservadora y fueron presidentes de la danza, Laureano Gómez y Mariano Ospina. La manifestación política siempre ha estado, pero nunca por encima de la fiesta”, cuenta Sojo.

Las transformaciones en el desfile de la Batalla de Flores

Él recuerda que la Batalla de Flores, inicialmente, no era el evento central. Siempre fue el evento de danzas. Y que lo que la diferencia de los demás desfiles es el temario de las carrozas.



“La esencia misma de las fiestas es una mezcla de españoles, de indígenas, de africanos. Barranquilla, por su posición geográfica, siempre fue una ciudad de migrantes. Si miras los italianos y el parecido de los capuchones, te das cuenta que es lo más parecido que hay al Carnaval de Venecia”, agrega el también director del disfraz colectivo ‘De Cuanta Vaina’.



A su turno, Édgar Rey Sinning apunta que, en estos 120 años, una de las transformaciones más marcadas en la Batalla de Flores ha sido el cambio de la reina del Carnaval en el orden de salidas para el desfile.



“Históricamente, el desfile lo iniciaba la reina del Carnaval. Ahora, por asuntos estratégicos, ya no sucede así. Pero siempre iba la reina adelante, porque ella es la que va convocando a sus súbditos para que se diviertan y festejen”, manifiesta Rey.

Historiadores esperan que se respeten las tradiciones en la nueva edición del desfile.

Asimismo, añade que el hecho de que comience sábado obedece a estrategias establecidas a comienzos del siglo XX, toda vez que el Carnaval solamente era domingo, lunes y martes, porque el miércoles era de ceniza.



“Fue darle un componente que alargara la fiesta de los tres días y en Barranquilla se ha venido dando ese proceso. La Batalla de Flores se daba en ese sentido: se tiraban flores, ahora no, pero el nombre literal correspondía a la acción de los carnavaleros. Porque el Carnaval es un juego, por eso te puedes convertir (disfrazar) en león, cambias de rol, te conviertes en mujer, ese es el juego”, señala el hombre.

Los retos que enfrenta la fiesta del Carnaval

Para Édgar Rey Sinning, uno de los retos que enfrenta la Batalla de Flores tras 120 años es que la reina vuelva a encabezar el desfile que, según considera, ahora la ubican a la mitad y no al comienzo “porque mucha gente llegaba tarde al desfile” y no alcanzaban a verla.



“No es posible, porque se le pierde el sentido a la fiesta. Entender la fiesta significa estructurar la diversión y el aspecto protagónico de la reina. El otro elemento es cómo evitar los baches. Encuentras una danza o un disfraz colectivo de 250 personas, por ejemplo, y se satura el espacio. Se mercantiliza la fiesta. Que no dependamos de la comercialización del producto, sino que hagamos la fiesta como derecho ciudadano, que es la diversión y el entretenimiento”, comentó Rey.



(Además: 'Sol naciente del Caribe', joya que lucirá la reina del Carnaval en coronación)



Mientras que Carlos Sojo señala que hay que hacer una “reingeniería”. Modificar algunas cosas y revisar quiénes van y quiénes no van al desfile.



“Pensar en sitios alternos, porque la verdad es que yo creería que se quedó pequeño (la Vía 40). No es volvernos más pequeños, sino más funcionales. Y sigo pensando en que lo ideal es que la Batalla de Flores sea de noche, no de tarde. Que arranque a las 5 p. m., sería lindo”, sugiere Sojo.



Lo cierto es que, 120 años después, la Batalla de Flores se mantiene como el gran espectáculo del Carnaval de Barranquilla que invita a todos, desde el menos entusiasmado al más desordenado, a olvidarse de los momentos difíciles para gozarlo como es, en el Cumbiódromo de la Vía 40.



