A las 11 a. m. de ayer, cuando muchos habitantes del barrio Lucero, en el centro de Barranquilla, aún se reponía de bailar y gozar tres días seguidos en Carnaval, Saúl Amaury, Fernando Lázaro y Eric Fonseca tenían montando un retén en la calle 53 con carrera 37.



Paraban a los carros para pedirles una cuota que les permitiera reunir los 150 mil pesos del cajón que necesitaban para el sepelio de Joselito Carnaval, personaje representa al gozón barranquillero y a los mismos carnavales y que después de la parranda eterna ‘estira la pata’.

Este es quizás uno de los sectores más tranquilos del barrio, por donde poco o nada pasa todo el año, salvo los martes de Carnaval.

En los barrios populares, como en Lucero, también hay sepelios de Joselito Carnaval. pic.twitter.com/WY4tiDsb4B — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) March 29, 2022

La vuvuzela la hacía sonar el viejo Amaury, mientras Fonseca --un sobreviviente del incendio de la cárcel Modelo--, con disfraz de soldado contraguerrilla, paraba el tráfico para que Lázaro, quien se gana la vida como vigilante nocturno del parqueadero de la cuadra, recogía la colecta. Ese era el anuncio que este año Joselito también sería despedido como lo saben hacer en Lucero.



A las 11:30 completaron el dinero y pudieron ir a la funeraria, en el barrio vecino, a comprar el féretro y cuadrarlo en la mitad de la calle, mientras poco a poco iban apareciendo los disfraces y viudas, que como todos los años llegan a este sector a participar en el desfile, considerado como el último suspiro de los carnavales de Barranquilla.

Las calles del barrio gozaron con los disfraces del desfile. Foto: Archivo particular

“No podemos dejar morir la tradición”, dijo Lázaro, quien con sus compañeros ha logrado mantener todos los martes de Carnaval el desfile en honor a Joselito, uno de los pocos que se mantiene vivo en los barrios populares de Barranquilla.



En esta ocasión el punto de concentración se movió una cuadra. Siempre ha sido en la calle 54 con carrera 37, pero los tenderos y residente del sector no quisieron que la fiesta, que genera este desfile, se viviera en aquí por el luto que dejó el covid.



Adela Ballio, abogada que lleva 10 años saliendo en este desfile, disfrazada de viuda, contó con la voz quebrada que su amiga Farides Riveros, que la acompañaba en este recorrido, falleció hace un año. “En honor a mi colega y amiga estoy aquí”, dijo la mujer que llegó en compañía de su hija.



Los organizadores del desfile este año tampoco contaron con el apoyo de los dueños de la Funeraria Nuestra Señora del Carmen, que durante casi 20 años prestaron el carro fúnebre, el ataúd, los cirios, las coronas y hacía hasta los carteles que se pegan en todas las esquinas del barrio, anunciando el desfile. Javier Gómez, su dueño principal, también falleció.

El barrio con Joselito

A las 12 del día, ya la esquina de la calle 53 con carrera 37, era un hervidero. Aparecieron viudas alegres, disfraces y hasta personajes como Willy Salsita, consagrado bailador de salsa barranquillero, quien llegó en bicicleta a participar en la despedida de Joselito.



Francisco Cantillo, oriundo del Carmen de Bolívar, preparó en toda la esquina una olla de mote de ñame para regalarle a los visitantes: “hay un bulto de ñame y cuatro bloques de queso pa todo el que quiera”, dijo el hombre, mientras señalaba la olla hirviendo sobre el fogón.

Elías Orozco llegó un Land Rovert con cinco hombres ‘armados hasta los dientes’ con vestuarios de camuflajes militar. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

Yesenia Bajid, descendiente árabe, apoyó la colecta de compra del cajón, con 2.000 pesos, y dijo que esta es una celebración del barrio que ya tiene tradición y que todos los años atrae a mucha gente. La mujer aprovechó para sacar un asador y colocar una venta de chuzos y carne asada.



Elías Orozco, de 70 años, comerciante de verduras del mercado de Barranquilla, residente en el barrio Chiquinquirá, llegó un Land Rovert modelo 1959, con cinco hombres ‘armados hasta los dientes’ con vestuarios de camuflajes militar.

“Somos de Ucrania y venimos apoyar la fiesta y después que enterremos a Joselito nos vamos a pelear contra Rusia”, dijo en medio de la risa y aplausos de los presentes.



Al sitio también llegó Jerson Fernando Orozco, que lleva ocho años disfrazándose de viuda. “A las 7 a. m. pasé y no había ambiente de nada, pero luego vi que se estaba formando y me disfracé y me vine con mi mujer”, contó el hombre que lucía un traje negro ceñido al cuerpo, con escote que dejaba ver el pelo del pecho.



Otra ‘viuda’ era Luis Pérez, arquitecto, que sin pena dijo que el vestido que tenía para llorar a Joselito era de su esposa. “Este es viejito, ella misma me lo sacó”, contó.



Otra que salió a participar en el desfile fue Josefina Niebles, de 80 años, quien con su blusa de cumbiambera, sombrero carnavalero y tapabocas caminó el desfile en medio del sol de la una de la tarde, los gritos de las viudas y la música que recorrió las calles del barrio.



“Llevo más de 20 años acompañando el desfile, me gusta ver a la gente alegre”, dijo la mujer que dijo que tenía las tres vacunas.



Los dueños de la tienda Nuevo Lucero, en toda la esquina de la calle 53 con carrera 37, alquilaron un picó y comenzó a sonar la música de Carnaval que prendió la cuadra, al tiempo que familias enteras iban llegando al sector.



El desfile, que salió sobre la 1 p. m., recorrió la carrera 37 hacia el sur, subió por la calle 50 hasta la carrera 33 y de allí siguió hasta la calle 61, donde giró a la derecha para regresarse por la carrera 37 hasta la calle 53.



Fueron recibidos en medio de aplausos por las personas que ya se encontraban celebrando la despedida de Joselito, como todos los años lo hacen en el barrio Lucero.

