“Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval ni crean que me lo van aplazar. Y al que vea con la tosecita me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi, anda p’a allá bobo”.



Es el decreto real de la Reina del Carnaval de Barranquilla Natalia De Castro leyó, la noche de este sábado en la Plaza de la Paz, durante la lectura del Bando, el acto oficial que da apertura a la temporada carnavalera de la fiesta popular más grande de Colombia que se cumplirá del 18 al 21 de febrero.

La soberana recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde Jaime Pumarejo. Foto: Cortesía Carnaval S.A.

El primer acto de esta majestuosa ceremonia, que contó con la presencia de unas 8 mil personas, fue la entrega de llaves de la ciudad por parte del Alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo a la Soberana.



¡Pa' los que bailan el #Arrebatao como es, un PIQUE CHAMPETÚ de la Reina @nataliadcastrog !💥💥💥💥💥 #Bando2023 pic.twitter.com/yrGRdOkpVr — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) January 22, 2023

Natalia tocó la fibra más alegre de los barranquilleros: su equipo del alma, logrando que los junioristas se entusiasmarán con la décima estrella, donde Quintero fue mencionado: “así que los del River pueden ir buscando de una vez, porque por un buen tiempo quinterito se queda con la diez. y que lo sepa todo el que lo tenga que saber,

La Plaza de La Paz estuvo a reventar durante la lectura del Bando. Foto: Cortesía Carnaval S.A.

Recordó al héroe Javier Solano Ruíz, el bombero que nos cuida desde el cielo y nunca será olvidado por su valentía y amor hacia su profesión. En este momento los aplausos fueron la mejor muestra de agradecimiento hacia él y fortaleza para su familia.



¡CUMBIA, CUMBIA @nataliadcastrog !💃🏻👑 Que suenen los tambores y las flautas e' millo, su majestad la Cumbia, declarada Patrimonio Nacional, engalana hoy el #Bando2023 con la cumbiamba Gallo Giro.



En la #GranParadaDeTradición también le rendiremos un gran homenaje. pic.twitter.com/L35KcQEZYO — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) January 22, 2023

Después de ese homenaje, la alegría y júbilo siguió presente, sobre todo cuando la Reina, tocó el tema de moda gracias a nuestra querida Shakira: “este Carnaval pinta tan bueno y bacano, que se nos olvida que hay catalán cuyas promesas fueron en vano. Porque eso sí, que nadie me toque a la Reina, y perdón que este Bando te sal-pique. Barranquilla entera hoy canta p’a que te mortifiques. Porque en mi Carnaval, y lo decreto desde ya, las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es p’a facturar”.

Los Congos subieron a la tarima e hicieron parte del show de la Reina. Foto: Cortesía Carnaval S.A.

En el quinto y último artículo la Reina hizo honor a la Declaratoria del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio: “Hace 20 años la Unesco nos declaró Patrimonio Mundial, y este Carnaval sigue vibrando a todo timbal”.



La noche estuvo amenizada por el merenguero Kinito Méndez, que puso a gozar a todos con sus grandes éxitos. La cuota local estuvo a cargo de Peter Manjarrés y Lil Silvio & El Vega.

La Reina Natalia De Castro ofreció un gran espectáculo a los barranquilleros. Foto: Cortesía Carnaval S.A.

De esta manera la Reina Natalia De Castro dio inicio oficialmente al Carnaval de Barranquilla 2023, para que lo vivamos y gocemos como es.

¡Los cancamanes de la tradición dicen presente en el #Bando2023!🕺🏻👑 Los guardianes del Patrimonio, los Reyes Momo @Sebastiang2023 2023, Jairo 'Pipa' Cassiani 2011, José 'El Pavo' Cassiani 2008 y Julio Mario Sánchez 2007 se toman 'Té lo cuento como es'. pic.twitter.com/7pw1DXg26l — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) January 22, 2023

La Fiesta continúa hoy domingo desde las 3 de la tarde en el Gran Malecón con ‘Cumbia al Río’ que tiene como protagonistas a las 34 participantes al Reinado Popular y en el Centro Comercial Parque Alegra con ‘Paco Pacos en el Parque’ que regresa después de algunos años de ausencia a celebrar 20 años en el Carnaval de los Niños.

