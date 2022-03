Con más de 10 mil danzantes se cumple en estos momentos la Batalla de Flores a la vía 40, el primer desfile masivo del Carnaval de Barranquilla, que este año rinde homenaje a los 80 años del Reinado Popular y sus verbenas.



El Cumbiódromo se llena de alegría, música y color nuevamente con 15 monumentales carrozas y 8 bloques folclóricos que llevan los nombres de las verbenas más populares del Carnaval.

Con este tradicional y multicolor Desfile de Batalla de Flores que cuenta con más de 100 años de tradición, se da apertura al Carnaval de Barranquilla 2022, que este año es modelo de reactivación de evento a nivel nacional con todas las medidas de bioseguridad como recomendación primordial para vivir el Carnaval, uso de tapabocas y carnet de vacunación con esquema completo.

Las danzas tradicionales desfilan en estos momentos en la Batalla de Flores. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El desfile comenzó con el desfile de más de 100 disfraces que se tomaron la vía 40, desplegando todo su ingenio y creatividad en medio de los aplausos de los miles de asistentes.



Seguidos de Secretaría de Salud y Mi Red con un bloque de salud, encabezado acompañados por todo un esquema de autocuidado con su campaña de cultura contra el dengue y la Covid-19.



El primer primer bloque lo encabezan por las autoridades Policía Nacional y Escuela ‘ARC’ Barranquilla de la Base Naval con sus abanderados, las comparsas Fanfarria en Carnaval, Tromba Marina, Comparsa de los Escobitas de Triple A, motorizados, carabineros, carro de Bomberos.

En este mismo bloque va el Rey Momo Kevin Torres luciendo el vestido de su coronación ‘De vuelta a la alegría’, confeccionado por las estudiantes de la Escuela de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, que empalmará hasta su desfile en la Calle 17 acompañado del Rumbón de Las Nieves, grupo que lidera desde hace 19 años. Acompañaran al Rey más de 200 danzantes que hacen parte de la Gobernación del Atlántico.

Son de Negro es una de las presentaciones más aplaudidas en la Vía 40. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El segundo bloque lleva por nombre ‘Derroche Juvenil’ en honor a una de las verbenas más recordada de los 80s, en el barrio Simón Bolívar, liderada por los Reyes del Carnaval de los Niños Victoria Char Warner y Juan José Bermúdez Utria, quienes van acompañados por una gran comitiva, además de Travesía, una apuesta de Carnaval de Barranquilla que tiene como protagonistas a turistas de varios partes del mundo y Colombia que vivirán por primera vez esta gran experiencia carnavalera.



El tercer bloque es ‘A pleno Sol’, verbena que se realizaba en el barrio Las Palmas, y el cual tienen como protagonistas a las Negritas Puloy, Cumbiambas La Poderosa, La Sabrosa, Del Carajo, Fandango Candela, Comparsa de Tradición Identidad, Arlequines de Sabanalarga, Arlequín Caribe, Danza de Los Pájaros, Estrellas Para Un Carnaval y Comparsa Afrocaribe, entre otros.

La belleza de la mujer Barranquillera en todo su esplendor en la Batalla de Flores. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

‘Fogata’ es el nombre del cuarto bloque, liderado por la Reina del Carnaval Valeria Charris Salcedo, quien rinde homenaje a la Ciénaga de Mallorquín, a la naturaleza y a las aves. La Reina estará acompañada por ‘El príncipe del Carnaval’ Checo Acosta, gran homenajeado del Festival de Orquestas. En el mismo bloque irá la nueva Reina Popular María José Ríos del barrio El Pueblo y las Reinas Populares 2022.



‘La Puya Loca’, ‘El Bambú’, ‘Bocatos’ y ‘La Estera’ son los nombres de los bloques quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente que están integrados por Reinas invitadas y grupos folclóricos ganadores de Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla, entre ellos: Comparsa Reinas y Reinitas, Son Latino, Torito en Carnaval, Cumbiamba La Misma Vaina, Dacaná, El Mohicano Dorado, la Diosa y Los Guerreros de Plata, Danza Torito Ribeño, Congo Grande de Galapa, Cumbión de Oro, Danza Los Cabezones, Cumbiamba La Tradición de Barrio Abajo, entre otros.



También hacen parte del tradicional recorrido por el Cumbiódromo, la Señorita Colombia Valentina Espinosa, Miss Universo Colombia Valeria Ayos, la Señorita Colombia 2011 y presentadora Daniella Álvarez, las Reinas del Carnaval de Barranquilla Daniella Donado (2007), Giselle Lacouture (2010), Valeria Abuchaibe (2018), Isabella Chams (2020), la Señorita Cundinamarca 2021 María Paula Sabogal, a actriz y presentadora barranquillera Elianis Garrido, entre otras.



La nota musical durante la Batalla de Flores estará a cargo de Elder Dayán, Will Fiorillo, Orquesta de la Policía, Big Deivid, Juanda Caribe, Kammk, Checo Acosta, Bazurto All Star, Kevin Flórez, Grupo Kavras, Fanny Lu y Diego Daza, entre otros artistas que dijeron sí al Carnaval 2022.



Las 15 monumentales carrozas serán las encargadas de engalanar la gran Batalla de Flores, una gestión de las empresas colombianas que apoyan las tradiciones y salvaguarda de los oficios tradicionales del Carnaval de Barranquilla. Durante dos meses, más de 80 familias de nuestros maestros artesanos viven y gozan elaborando estas obras de artes rodantes que este año están inspiradas en la tradición, la flora y la fauna del Carnaval.



El Desfile es transmitido en vivo y en directo por el Canal Regional Telecaribe y Facebook Oficial de Carnaval de Barranquilla.

