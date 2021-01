'No habrá días cívicos por Carnaval de Barranquilla': Pumarejo

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se dirigió a la ciudadanía este miércoles, cuando se dio a conocer la agenda virtual con la que contará el Carnaval 2021. El mandatario aprovechó el espacio, para insistir en los cuidados que deben mantener los habitantes de la capital del Atlántico con relación a la pandemia del covid-19.

"Ciudadanos: participen del Carnaval de Barranquilla de manera virtual, cuidando sus vidas y entendiendo que no es momento de fiestas, sino de conmemorar nuestras raíces", expresó.



El Carnaval de Barranquilla 2021 funcionará como un proceso para dar a conocer las raíces de la fiesta y la importancia de cada expresión folclórica.



De igual manera, el mandatario detalló que los días 15 y 16 de febrero (lunes y martes) este año no serán cívicos o festivos, por lo cual, todos los trabajadores y estudiantes deberán cumplir con sus obligaciones en las fechas mencionadas. "Se tomará la decisión de no decretar días cívicos el lunes y martes de Carnaval".



"El Carnaval de Barranquilla, como lo conocemos, cambió. Lo llevamos dentro, como tantos barranquilleros que lo viven aún en tierras lejanas. No le pertenece a nadie y pertenece a todos: sus antorchas se pasan de un grupo folclórico a otro para que iluminen siempre nuestra alegría", concluyó Pumarejo.

Mensaje a los hacedores

"Le queremos decir a los hacedores, que Barranquilla está con ustedes. Por el orgullo que nos hacen sentir y porque es nuestra obligación, vamos a invertir $2.500 millones en estímulos para mantener viva la fuerza de la tradición”, agregó Pumarejo desde la Casa del Carnaval.



